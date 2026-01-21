LIC में खूनी साजिश उजागर! महिला मैनेजर ने क्लेम गड़बड़ियां पकड़ीं, तो सहकर्मी ने पेट्रोल से नहलाकर मार डाला, पुलिस ने मर्डर करार दिया

तमिलनाडु पुलिस ने मदुरै के LIC कार्यालय में दिसंबर में लगी आग में वरिष्ठ महिला अधिकारी की मौत के मामले को हत्या करार दिया है. पुलिस ने मृतक अधिकारी कल्याणी नाम्बी (54) को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के आरोप में उनके ही सहकर्मी टी. राम को गिरफ्तार किया है. शुरुआत में इस घटना को एसी शॉर्ट-सर्किट से हुआ हादसा माना गया था.

पेट्रोल डालकर केबिन में लगाई आग

जांच में खुलासा हुआ कि राम ने कल्याणी नाम्बी के केबिन में पेट्रोल उड़ेला और आग लगा दी. पुलिस के मुताबिक, अधिकारी ने बीमा दावों के निपटान में गड़बड़ियों को उजागर किया था और राम के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करने वाली थीं. इसी बात को लेकर आरोपी ने यह कदम उठाया. कल्याणी नाम्बी हाल ही में तिरुनेलवेली से मदुरै ट्रांसफर होकर आई थीं.

मरने से कुछ मिनट पहले बेटे को किया फोन

यह घटना मदुरै के LIC दफ्तर में हुई. आग को पहले आकस्मिक माना गया, लेकिन संदेह तब गहरा गया जब मृतक के बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि घटना से कुछ मिनट पहले उनकी मां ने फोन कर घबराहट भरी आवाज़ में पुलिस को खबर करने के लिए कहा था.

जांच में यह भी पता चला कि उनका कैबिन, जो सामान्यतः कामकाजी समय में खुला रहता है, बाहर से चेन लगाकर बंद किया गया था.

आरोपी के बयान में विरोधाभास

आरोपी राम को भी हल्की जलन की चोटें आईं थीं, जिन्हें उसने पहले 'हादसा' बताया. लेकिन पूछताछ में लगातार विरोधाभासी बयान देने पर पुलिस ने गहराई से जांच की और हत्या का मामला दर्ज किया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कल्याणी नाम्बी ने हाल में बीमा दावों में अनियमितताओं की शिकायत की थी और राम पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने की बात कही थी, जो हत्या की मुख्य वजह मानी जा रही है.

LIC में हड़कंप

इस गिरफ्तारी से LIC में हड़कंप मच गया है और कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं. LIC की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.