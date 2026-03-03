विज्ञापन
WAR Update
  • ईरान के IRGC के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम पर US का हमला, मिसाइल‑ड्रोन लॉन्च साइट्स को भारी नुकसान
  • दुबई के पास ऑस्ट्रेलियाई बेस पर ईरान का अटैक, रक्षा मंत्री बोले- सभी सैनिक सुरक्षित
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 80 फ्लाइट कैंसिल, मिडिल ईस्ट जाने वाली 36 और आने वाली 44 उड़ानें रद्द
  • UAE में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए विशेष उड़ानों का संचालन करेगी स्पाइसजेट
  • UAE एयर डिफेंस की बड़ी कामयाबी: 9 बैलिस्टिक मिसाइल, 6 क्रूज मिसाइल और 148 ड्रोन मार गिराए
  • मिडिल ईस्ट में फ्लाइट संकट गहराया: 4 दिनों में 7 देशों के एयरपोर्ट्स पर 9,500 उड़ानें कैंसिल
  • ईरान ने दुबई की बहुमंजिला इमारत को ड्रोन से बनाया निशाना, बिल्डिंग में US सैनिक थे मौजूद

10वें IIMCAA अवार्ड्स के विजेताओं का ऐलान, सौम्या पिल्लई बनीं ‘जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर’

IIMC एलुमनी एसोसिएशन के 14वें कनेक्शन्स मीट में 10वें इमका अवार्ड्स दिए गए. सौम्या पिल्लई ‘जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर’ बनीं. विभिन्न कैटेगरी में पत्रकारों, प्रोड्यूसर्स और पीआर प्रोफेशनलों को सम्मान मिला.

Read Time: 2 mins
10वें IIMCAA अवार्ड्स के विजेताओं का ऐलान, सौम्या पिल्लई बनीं ‘जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर’
  • दिल्ली में आयोजित 14वें कनेक्शन्स मीट में 10वें IIMCAA अवार्ड्स के विजेताओं की घोषणा की गई.
  • सौम्या पिल्लई को इस वर्ष का प्रतिष्ठित 'जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर' अवार्ड प्रदान किया गया.
  • जूरी अवार्ड्स में पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए गए.
भारतीय जनसंचार संस्थान पूर्व छात्र संघ (आईआईएमसीएए) ने सोमवार को 10वें आईआईएमसीएए पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा की, जिसमें सौम्या पिल्लई को 'जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर' चुना गया. यह घोषणा दिल्ली में आयोजित आईआईएमसीए के 14 वें वार्षिक ‘कनेक्शंस मीट' के दौरान की गई, जिसमें पत्रकारिता, विज्ञापन, जनसंपर्क और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाले मीडियाकर्मियों को सम्मानित किया गया.

पीटीआई की वरिष्ठ संवाददाता लक्ष्मी देवी एरे को 'एग्रीकल्चर रिपोर्टर ऑफ द ईयर' का पुरस्कार मिला, जबकि मेधा यादव को 'रिपोर्टर ऑफ द ईयर (ब्रॉडकास्टिंग)' के पुरस्कार से नवाजा गया. अन्य पुरस्कार विजेताओं में सफीना वानी (रिपोर्टर ऑफ द ईयर - पब्लिशिंग), मोहम्मद असद (प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर - ब्रॉडकास्टिंग), सौरव कुमार बोरा, अल्पेश अरविंद करकरे, तंजील आसिफ, हसलीन कौर और पंचानन मिश्र शामिल थे, जबकि गार्गी सत्पथी, नंथ किशोर जी.के. और गरिमा सिंह का विशेष उल्लेख किया गया.ृ

यह भी पढ़ें- नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद तक FNG रूट पर फर्राटा भरेगी नमो भारत, इफ्को चौक से सूरजपुर तक 22 रैपिड रेल स्टेशन

पुरस्कार विजेताओं को ₹10,000 से ₹1.5 लाख तक के नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए गए. अभिनेता चंदन रॉय और पत्रकार अभिनव पांडे को 'एल्युमनाई ऑफ द ईयर' नामित किया गया, जबकि पांच वरिष्ठ मीडियाकर्मियों मिलन वोहरा, लिपिका सुध, प्रदीप कुमार मलिक, संगीता ठाकुर, मिताली मोहंती घोष को लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया.

कई शहरों में होंगे आगे कार्यक्रम

एसोसिएशन ने घोषणा की कि अगले 2-3 महीनों में देश व विदेश के कई शहरों में चैप्टर स्तर पर कनेक्शन्स मीट का आयोजन किया जाएगा.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
