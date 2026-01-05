IIMC ने PhD प्रोग्राम 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरू, जानें कैसे करना होगा अप्लाई

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) ने PhD प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जो भी उम्मीदवार मास कम्युनिकेशन में PhD करना चाहते हैं, वो IIMC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर दें. आवेदन करने की आखिर तारिख 30 जनवरी है. वहीं ये कोर्स 1 अप्रैल, 2026 से शुरू हो जाएगा. इस प्रोग्राम के लिए कुल 22 सीटें खाली हैं, जिनमें 18 फुल-टाइम और चार पार्ट-टाइम सीटें हैं. इसमें जर्नलिज़्म, मास कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया, एडवरटाइजिंग, पब्लिक रिलेशन्स, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, फिल्म स्टडीज़ और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शामिल हैं.

कैसे करें अप्लाई

PhD प्रोग्राम के लिए आवेदन करने के लिए IIMC की ऑफिशियल वेबसाइट- https://www.iimc.gov.in/ पर जाना होगा. यहां पर आवेदन का लिंक मिल जाएगा. इस लिंक पर जाकर फॉर्म और फीस भर दें. जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन की फीस Rs 2,500 रखे गई है. जबकि OBC/SC/ST/EWS/PWD कैंडिडेट के लिए ये फीस 1,500 रुपये हैं. बता दे कि और ओवरसीज एप्लीकेंट के लिए फीस $100 है. याद रखें की ये फीस रिफंडेबल नहीं है और इसे ऑनलाइन पेमेंट करना होगा.

कौन लोग कर सकते हैं आवेदन

PhD एडमिशन के क्राइटेरिया के तहत

फुल-टाइम कोर्स के लिए जो आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, या इससे जुड़े फील्ड में कम से कम 55 परसेंट मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री, या कम से कम 75 परसेंट मार्क्स के साथ रिसर्च के साथ चार साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए.

मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में UGC NET क्वालिफाइड

एलिजिबिलिटी (पार्ट-टाइम) : फुल-टाइम जैसी ही एकेडमिक क्वालिफिकेशन, नौकरी कर रहे हो, संबंधित फील्ड में कम से कम 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस. एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) ज़रूरी है.

सिलेक्शन प्रोसेस-

UGC NET पास उम्मीदवारों को एंट्रेंस टेस्ट से छूट दी गई है. वहीं UGC NET क्वालिफिकेशन के आधार पर डायरेक्ट शॉर्टलिस्टिंग किए गए कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा.

जबकि पार्ट-टाइम PhD सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा. शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू होंगे.