PM मोदी की सेमीकंडक्टर संबंधी पहल को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे: कुमारस्वामी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) की सेमीकंडक्टर (Semiconductor) संबंधी पहल की सराहना करते हुए केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) ने शनिवार को कहा कि वह अपने मंत्रालय के माध्यम से इसे पूरा करने की दिशा में काम करेंगे. जद(एस) नेता की यह टिप्पणी उनके उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने अमेरिका स्थित सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी को गुजरात में प्रत्येक रोजगार सृजन के लिए 3.2 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलने की संभावना के बारे में कथित तौर पर सवाल उठाए थे.

कुमारस्वामी ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘सेमीकंडक्टर एक रणनीतिक उद्योग है. यह इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल विनिर्माण के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है. ये दोनों क्षेत्र बहुत सारे रोजगार पैदा करते हैं. मैं प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा की गई सेमीकंडक्टर से संबंधित पहल की बहुत सराहना करता हूं और अपने मंत्रालय के माध्यम से उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करूंगा.''

Semiconductor is a strategic industry. It is a basic requirement for electronics and automobile manufacturing. Both these sectors generate lots of employment. I greatly appreciate the semiconductor related initiatives taken by @PMOIndia and will work towards fulfilling them…