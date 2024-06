हेलो "Melodi...": जब PM मोदी से कुछ इस अंदाज में मिलीं इटली की PM मेलोनी

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें जॉर्जिया, पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेती दिख रही हैं. वहीं अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो पोस्ट किया है. जिसमें वो हेलो, 'मेलोडी' टीम कहते हुए सुनाई दे रही हैं और पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कान है. इस वीडियो को शेयर करते हुए इटली की प्रधानमंत्री ने लिखा, नमस्ते दोस्तों, फ्रॉम # मेलोडी. पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया, "भारत-इटली की दोस्ती अमर रहे!"

Hello from the 'Melodi' team...जब PM मोदी से कुछ इस अंदाज में मिलीं इटली की PM मेलोनी #GiorgiaMeloni | #PMModi | #Italy pic.twitter.com/YxzflDYftv

"मेलोडी" एक ऐसा शब्द है जो पिछले साल पीएम मोदी और मेलोनी की द्विपक्षीय बैठक के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

An important G7 Summit, where I presented India's perspective at the world stage. Here are highlights. pic.twitter.com/amU77yJ79Z