'NDTV वर्ल्ड समिट में सोमवार को भारत की प्रगति के बारे में बात करूंगा': PM मोदी ने X पर किया पोस्ट

'एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024 - द इंडिया सेंचुरी' (NDTV World Summit 2024 - The India Century) 21 और 22 अक्टूबर को होगा. इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सुबह 10 बजे संबोधित करेंगे. एनडीटीवी इस शिखर सम्मेलन में 'एनडीटीवी वर्ल्ड' भी लॉन्च करेगा. पीएम नरेंद्र मोदी का देश के 2047 तक विकसित भारत और 2030-31 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विजन निश्चित रूप से एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में प्रमुखता से चर्चा का विषय होगा. उनके उद्घाटन भाषण में ये मुद्दे न केवल भारत की आर्थिक रणनीति को उजागर करेंगे, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को भी प्रदर्शित करेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि, ''कल सुबह 10 बजे, मैं NDTVWorldSummit में ‘द इंडिया सेंचुरी' विषय पर संबोधित करने के लिए उत्सुक हूं. भारत के विकास की गति ने वास्तव में दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है. हमारी युवा शक्ति हमारे देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है. मैं भारत की प्रगति के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि हम वैश्विक स्तर पर एक उज्ज्वल स्थान क्यों बने हुए हैं.''

At 10 AM tomorrow morning, I look forward to addressing the #NDTVWorldSummit on ‘The India Century.' India's growth trajectory has truly captured global attention. Our Yuva Shakti is taking our nation to new heights. I will be talking about India's key strides and why we remain a…