कपिल शर्मा के कैफे पर क्यों किया हमला? लॉरेंस गैंग ने किया खुलासा, जारी किया ऑडियो

कनाडा के सरे में हाल में खुले शर्मा के नए रेस्तरां ‘कैप्स कैफे’ पर बुधवार देर रात गोलियां चलायी गयी थीं. एक महीने के अंदर कपिल शर्मा के Kaps Cafe पर दूसरी बार फायरिंग हुई है. यह कैफे चार जुलाई को खुला था.

कपिल शर्मा के कैफे पर क्यों किया हमला? लॉरेंस गैंग ने किया खुलासा, जारी किया ऑडियो
7 अगस्त को हुई इस फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है.
  • कनाडा के सरे शहर में कपिल शर्मा के नए कैफे पर हाल ही में गोलीबारी की घटना हुई थी.
  • इस घटना से जुड़ा एक ऑडियो सामने आया है. जिसमें हरि बॉक्सर नामक गैंगस्टर ने कपिल शर्मा को धमकी दी है
  • ऑडियो में कहा गया है कि सलमान खान को शो के उद्घाटन में बुलाने के कारण हमला किया गया है.
नई दिल्ली:

कनाडा के सरे शहर में कपिल शर्मा के कैफे में गोलीबारी को लेकर अब एक ऑडियो सामने आया है. दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो लारेंस विश्नोई गैंग के गैंगस्टर हरि बॉक्सर का है. इसमें कहा गया है कि कॉमेडियन कपिल शर्मा ने सलमान खान को अपने शो के उद्घाटन में बुलाया था, इसलिए हमला किया गया. जो सलमान के साथ काम करेगा उस पर हमला करेंगे. एनडीटीवी इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है. इसमें कपिल शर्मा को सीधी धमकी दी गई है. 

सीधे AK 47 चलेगी छाती पे

हरि बॉक्सर ने जारी किए ऑडियो में कहा कि जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है क्यों कि इसने सलमान खान को उद्घाटन में बुलाया था. जो भी कलाकार सलमान खान के साथ काम करेगा, चाहिए कोई भी हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे. अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे अब सीधे AK 47 चलेगी इनकी छाती पे और मुंबई में ये वार्निंग है सभी को छोटे-मोटे कलाकारों को, छोटे-मोटे प्रोड्यूसरों को सभी को. 

हरि बॉक्सर ने आगे कहा कि मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा. तुम्हारी जिंदगी में... अगर इसके साथ किसी ने भी काम किया चाहे कोई छोटा मोटा कलाकार हो, छोटा मोटा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हो... हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे. हम मार देंगे उसको किसी भी हद तक जाना पड़े... हम उसको मार देंगे अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया तो वो खुद की अपनी मौत का जिम्मेदार होगा.

बता दें कनाडा के सरे में हाल में खुले शर्मा के नए रेस्तरां ‘कैप्स कैफे' पर बुधवार देर रात गोलियां चलायी गयी थीं. एक महीने के अंदर कपिल शर्मा के Kaps Cafe पर दूसरी बार फायरिंग हुई है. यह कैफे चार जुलाई को खुला था.

अलर्ट मोड पर मुंबई पुलिस

इस घटना के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है और कपिल शर्मा को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने पर विचार कर रही है.
मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर कपिल शर्मा को सुरक्षा दी जा सकती है. पहली फायरिंग के बाद क्राइम ब्रांच ने कपिल से पूछताछ की थी और जानना चाहा था कि क्या उन्हें गैंग से कोई धमकी या वसूली का कॉल मिला था. कपिल ने तब कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ. अब दूसरी घटना के बाद क्राइम ब्रांच फिर से कपिल से पूछताछ करेगी और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े सवाल पूछेगी. साथ ही, यह जांच की जा रही है कि क्या गैंग से जुड़े लोगों ने कपिल के घर या शूटिंग सेट के आसपास रेकी की थी.

इससे पहले, जुलाई में कपिल के सरे स्थित कैफे पर बब्बर खालसा के हरजीत सिंह ने 9 गोलियां चलाई थीं. हरजीत ने दावा किया था कि यह हमला कपिल के टीवी शो में निहंग सिखों के परिधान पर की गई टिप्पणी के जवाब में था. यह हमला गुरुवार तड़के 2 बजे हुआ था, जब कैफे बंद था, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ. सरे पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। कपिल ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है.

Canada, Kaps Cafe, Lawrence Bishnoi, Kapil Sharma, Kapil Sharma Cafe Firing Case
