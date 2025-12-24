विज्ञापन
लंदन में बैठकर भारत को चिढ़ा रहे ललित मोदी और विजय माल्या, सोशल मीडिया पर लोगों ने उड़ाईं धज्जियां

सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो विजय माल्या के जन्मदिन की पार्टी का है, जिसमें ललित मोदी भी मौजूद थे. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ललित मोदी ने खुद इस वीडियो को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और उसमें माल्या के साथ खुद को 'भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े' बताते हुए कटाक्ष किया.

लंदन में बैठकर भारत को चिढ़ा रहे ललित मोदी और विजय माल्या, सोशल मीडिया पर लोगों ने उड़ाईं धज्जियां
विजय माल्या के जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुआ ललित मोदी.
  • विजय माल्या और ललित मोदी लंदन में रहकर खुलकर पार्टी कर रहे हैं और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.
  • वीडियो में ललित मोदी ने खुद और विजय माल्या को भारत के सबसे बड़े भगोड़े बताते हुए कटाक्ष किया है.
  • सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दोनों पर तीखा हमला किया.
भारत के दो बड़े भगोड़े कारोबारी विजय माल्या और ललित मोदी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. दोनों लंदन में खुलकर मौज काट रहे हैं और अब सोशल मीडिया पर उनका एक नया वीडियो वायरल हो गया है. यह वीडियो विजय माल्या के जन्मदिन की पार्टी का है, जिसमें ललित मोदी भी मौजूद थे. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ललित मोदी ने खुद इस वीडियो को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और उसमें माल्या के साथ खुद को 'भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े' बताते हुए कटाक्ष किया.

वीडियो में क्या कहा ललित मोदी ने?

वीडियो में ललित मोदी हंसते हुए कहता है, 'हम दो भगोड़े हैं… भारत के सबसे बड़े भगोड़े.'

पोस्ट के कैप्शन में उसने लिखा, 'चलिए, मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे इंटरनेट पर फिर से तहलका मच जाए… जलन से अपना दिल चीर लो.'

इस बयानबाज़ी ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है और यूजर्स ने मोदी और माल्या दोनों पर जमकर निशाना साधा है.

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

लोगों ने इस Video को शेयर करते हुए लिखा है कि दोनों को रत्ती भर भी शर्म नहीं आ रही है. 

सोशल मीडिया पर फूट रहा लोगों का गुस्सा

कई लोगों ने इसे भारतीय एजेंसियों की विफलता बताया कि भारत में वांछित आरोपी विदेश में खुलेआम पार्टी कर रहे हैं.

2016 से ब्रिटेन में, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विजय माल्या 

विजय माल्या मार्च 2016 में भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था. उस पर बैंकों से लिए हजारों करोड़ के लोन न चुकाने, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं. जनवरी 2019 में उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO) घोषित किया गया था. मुंबई हाईकोर्ट ने हाल ही में सख्त टिप्पणी की है कि वह जब तक भारत वापसी की योजना पर हलफनामा दाखिल नहीं करेंगे, उसकी याचिका पर अदालत सुनवाई नहीं करेगी. 

कोर्ट ने पूछा- माल्या कब भारत आएगा?

माल्या ने खुद को FEO घोषित करने के आदेश को चुनौती दी है. साथ ही FEO अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने पूछा, 'वह भारत लौटने की योजना कब बना रहे?' अदालत ने यह भी साफ कह दिया है कि जब तक माल्या व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होंगे, सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी.

ललित मोदी: टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और IPL घोटाले का आरोपी

ललित मोदी पर आरोप है कि उसने IPL के प्रसारण अधिकारों में हेरफेर करते हुए 2009 में 125 करोड़ रुपये से अधिक की कथित रिश्वत ली. वो 2010 में भारत छोड़कर लंदन चला गया और तब से वापस नहीं लौटा है.

