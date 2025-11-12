मानसिक स्वास्थ्य को भारत के लिए बड़ी चेतावनी क्यों मानते हैं विशेषज्ञ, पढ़ें सब कुछ 

महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप विजेता जेमिमा रोड्रिग्स ने अपनी चिंता और आत्म-संदेह तथा ऑनलाइन आलोचना के कारण हुई भावनात्मक परेशानी के बारे में खुल कर बात की है, जिससे न केवल मशहूर हस्तियों में बल्कि आम लोगों में भी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत शुरू हो गई है. विशेषज्ञों की राय है कि यह मनोवैज्ञानिक कल्याण को व्यक्तिगत संघर्ष के बजाय सामूहिक और नीति-संचालित लड़ाई के रूप में फिर से परिभाषित करने का अवसर प्रदान करता है.

30 अक्टूबर को मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनके शतक ने भारत को ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड स्कोर का सफलतापूर्वक पीछा करने और फाइनल में पहुंचने में मदद की, रोड्रिग्स ने कहा कि मैं इस दौरे के दौरान लगभग हर दिन रोया. मानसिक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं, चिंता से गुजर रहा हूं. उनकी टिप्पणियों ने मानसिक स्वास्थ्य को फिर से फोकस में ला दिया, विशेषज्ञों ने कहा कि यह मशहूर हस्तियों या सार्वजनिक हस्तियों तक सीमित मुद्दा नहीं है. उन्होंने कहा, ''यह हर किसी को प्रभावित करता है, फिर भी ज्यादातर लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं.''

कई लोग लक्षणों को पहचानने में विफल रहते हैं, कुछ के पास मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों तक पहुंच नहीं होती है, और अन्य लोग परिवार या दोस्तों के साथ इस पर चर्चा करने से डरते हैं. हालांकि, डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि ऐसे संकेतों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. रॉड्रिग्स का साहस हमें याद दिलाता है कि मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ सफलता, प्रतिभा या प्रसिद्धि की परवाह किए बिना किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं, Emoneeds की संस्थापक डॉ. नीरजा अग्रवाल ने कहा, जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों की देखभाल करती है.

उन्होंने कहा, प्रदर्शन करने का दबाव, विफलता का डर और एथलीटों द्वारा लगातार सार्वजनिक जांच का सामना करना उन संघर्षों को दर्शाता है जिनसे कई लोग काम पर, स्कूलों में या यहां तक ​​कि ऑनलाइन भी गुजरते हैं. "सोशल मीडिया सशक्त होने के साथ-साथ कठोर निर्णय, बदमाशी, चिंता की गहरी होती भावनाओं और अलगाव का स्थान भी बन सकता है."

जेमिमाह की ईमानदारी हमें याद दिलाती है कि इंसान होने का मतलब उतार-चढ़ाव दोनों का अनुभव करना है, और उपचार तब शुरू होता है जब हम खुलकर बोलते हैं, एक-दूसरे का समर्थन करते हैं, और मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन उत्पीड़न के आसपास बातचीत को सामान्य करते हैं, ”डॉ अग्रवाल ने कहा.

फिर भी, भारत में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों तक पहुंच अभी भी सीमित है, और रोगियों और चिकित्सकों के बीच अंतर बहुत बड़ा है. उन्होंने कहा, इस परिदृश्य में, ऑनलाइन परामर्श एक आशाजनक पुल के रूप में उभरा है.

Emoneeds के सह-संस्थापक तन्मय गोयल ने कहा कि भारत में, 200 मिलियन से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं, फिर भी प्रत्येक 1,00,000 व्यक्तियों के लिए मुश्किल से एक चिकित्सक है.वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो तो सहायता उपलब्ध हो. गोयल ने कहा, "हम एआई-संचालित उपकरण बना रहे हैं जो थेरेपी सत्रों के बीच चौबीसों घंटे सहायता प्रदान कर सकते हैं, चिकित्सकों को गहरी अंतर्दृष्टि दे सकते हैं और निर्बाध देखभाल को सक्षम कर सकते हैं."

उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी मानसिक स्वास्थ्य को लोकतांत्रिक बनाने में मदद कर रही है - इसे हर भारतीय के लिए सुलभ, किफायती और निर्णय-मुक्त बना रही है, जिसे इसकी आवश्यकता है. एम्स, दिल्ली में मनोवैज्ञानिक डॉ. दीपिका दाहिमा ने कहा कि अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जेमिमा का खुलापन मनोवैज्ञानिक कल्याण को व्यक्तिगत संघर्ष के बजाय एक सामूहिक, नीति-संचालित चिंता के रूप में फिर से परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण क्षण है.

डॉक्टर ने कहा, उनकी कहानी बताती है कि कैसे भावनात्मक संकट अक्सर प्रणालीगत कारकों, सामाजिक अपेक्षाओं, प्रदर्शन दबाव, लिंग आधारित जांच और मनोसामाजिक समर्थन तक सीमित पहुंच से आकार लेता है. भारत में, जहां देखभाल का बुनियादी ढांचा खंडित है और कलंक व्याप्त है, ऐसे आख्यानों को हमें संस्थागत सुधार और समावेशी कल्याण ढांचे की ओर प्रेरित करना चाहिए.

सीताराम भरतिया अस्पताल के सलाहकार मनोचिकित्सक डॉ. जितेंद्र जाखड़ ने कहा कि भारत में, मानसिक बीमारी अक्सर दृश्यमान संकट से जुड़ी होती है - कोई रोता है, पीछे हट जाता है, या सामना करने में असमर्थ होता है.उन्होंने कहा, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष हमेशा नाटकीय नहीं दिखता. कई व्यक्ति, जो अच्छा प्रदर्शन करते हुए, काम पर प्रदर्शन करते हुए, दोस्तों के साथ हँसते हुए और यहां तक ​​कि अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, चुपचाप उच्च-कार्यात्मक चिंता या अवसाद से ग्रस्त हैं. वे अपेक्षाओं को पूरा करना जारी रखते हैं.

उन्होंने कहा, "फिर भी अंदर ही अंदर, वे निरंतर चिंता, आत्म-संदेह और गहरी, अदृश्य थकावट से जूझते हैं. कभी-कभी वे अभ्यास करने जाते हैं, शतक लगाते हैं, और जेमिमा की तरह अपने साथियों को खुश करते हैं - चुपचाप खुद को एक साथ रखते हुए."