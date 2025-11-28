जैश की लेडी सर्जन से 1-1 राज उगलवाने में जुटी NIA, शाहीन को फरीदाबाद के ठिकानों पर ले गई

जैश-ए-मोहम्मद के भारत में सक्रिय मॉड्यूल की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरुवार को डॉक्टर शाहीन सईद को फरीदाबाद ले जाकर कई अहम जगहों की तस्दीक की. शाहीन को इस मॉड्यूल की एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, शाहीन जैश की महिला विंग की प्रमुख है और आतंकी मुजम्मिल की पत्नी है.

मुजम्मिल ने बताया था कि उसने 2023 में शाहीन से कानूनी तरीके से शादी की थी. दोनों अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर मेवात इलाके तक एक लोकल नेटवर्क खड़ा करने में जुटे थे. शाहीन का काम इस मॉड्यूल के लिए लोगों को भर्ती करना था, खासतौर से महिलाओं को.

यूनिवर्सिटी में ले जाकर NIA ने की पूछताछ

NIA की टीम शाहीन को यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 में ले गई, जहां वह रहती थी. उसके केबिन और क्लासरूम की भी जांच की गई. यूनिवर्सिटी के स्टाफ और वाइस चांसलर के सामने उससे पूछताछ हुई कि उससे मिलने कौन-कौन आता था.

करीब 5 घंटे तक हुई पूछताछ

इसके बाद टीम उसे खोरी जमालपुर भी ले गई, जहां शाहीन और मुजम्मिल ने किराए पर फ्लैट लिया था. वहां उसकी गतिविधियों के बारे में पूछताछ की गई. करीब पांच घंटे तक चली इस कार्रवाई के बाद NIA की टीम शाहीन को वापस दिल्ली लेकर लौट आई.

शाहीन उगलेगी राज?

दरअसल NIA इस नेटवर्क के बारे में, इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में और संभावित संपर्कों की पुष्टि कर रही है. शाहीन की भूमिका को लेकर एजेंसी बेहद गंभीर है क्योंकि वह महिला विंग की हेड होने के साथ-साथ मॉड्यूल के विस्तार में सक्रिय रही है.

यह भी पढ़ें- रायसेन रेप केस: 6 साल की बच्ची से दरिंदगी के आरोपी सलमान का एनकाउंटर, भागने की कोशिश कर रहा था रेपिस्ट

मुजम्मिल ने शाहीन को लेकर किया खुलासा

बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. डॉक्टर शाहीन, मुजम्मिल, उमर और इनके साथियों को लेकर एजेंसी नए-नए खुलासे कर रही है. अभी दो दिन पहले ही मुजम्मिल ने NIA के सामने कई राज उगले. जांच एजेंसियों की पूछताछ में मुजम्मिल ने बताया था कि शाहीन से उसकी मुलाकात अलफलाह यूनिवर्सिटी में हुई थी. वो मुझसे काफी बड़ी थी और उसकी सैलरी भी मुझसे काफी ज्यादा थी. वो शाहीन के प्यार में पागल हो गया और ये आशिकी इस कदर परवान चढ़ी कि दोनों ने 2023 में निकाह कर लिया. डॉ. शाहीन का पहला पति जफर हयात मुंबई रहता था जो शाहीन के मॉडर्न ख्यालातों का खुलासा पहले ही कर चुका है. उसे बुर्के से चिढ़ थी और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में बसना चाहती थी. लेकिन उसका दूसरा पति गाजियाबाद में एक कपड़े की दुकान चलाने वाला था, जिससे भी उसकी नहीं बनी. फिर अल फलाह में वो डॉ. मुजम्मिल के करीब आ गई.

यह भी पढ़ें- पाकिस्तान की उड़ी नींद, भारत और अफगानिस्तान ने की 900 करोड़ की डील, जानें पड़ोसी मुल्क के लिए बड़ा झटका क्यों

उमर उन नबी ही था मास्टर

मुजम्मिल के मुताबिक, मैं उमर, आदिल, शाहीन, मुफ्ती इरफान मिलकर एक बड़ी साजिश रच रहे थे. उमर बेहद तेजतर्रार था, जिसकी बातों के सभी कायल थे. आतंकी धमाकों के लिए फरीदाबाद रखा गया विस्फोटक जम्मू कश्मीर भी ले जाया जाना था. उमर नूंह और मेवात से यूरिया लेकर आता था. वो विस्फोटक पदार्थों की अलफलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 4 में टेस्टिंग करता था. उमर के सूटकेस में साजिश के सारे सबूत थे, जिसमें बम बनाने का सामान वो रखता था.