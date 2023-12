मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन? शिवराज, ज्योतिरादित्य समेत इन नामों पर चर्चा तेज

Click to Expand & Play

230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है. अब हर किसी की जुबां पर एक ही सवाल है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन (Who Will Be Next CM Of Madhya Pradesh) होगा. दरअसल बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किसी भी चेहरे पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा था, पार्टी की ये रणनीति सफल भी रही. बीजेपी ने राज्य में 23-0 विधानसभा सीटों में से 163 सीटों पर जीत हासिल की है. वहीं तमाम दावों और वादों के बावजूद कांग्रेस 66 सीटों पर सिमट गई.