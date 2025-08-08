बेंगलुरु सेंट्रल की उस विधानसभा सीट का हाल, जहां की वोटर लिस्ट में राहुल गांधी ने खोजी हैं खामियां

- राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर महादेवपुरा विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया है.
- राहुल गांधी के मुताबिक महादेवपुरा सीट पर एक ही पते पर कई मतदाताओं के नाम दर्ज हुए हैं.
- राहुल के मुताबिक कांग्रेस की जांच में महादेवपुरा विधानसभा सीट पर एक लाख से अधिक संदिग्ध मतदाता मिले हैं.
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में धांधली करने का आरोप लगाया. दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने बेंगलुरु सेंट्रल सीट के तहत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट की मतदाता सूची का हवाला दिया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि इस सीट की मतदाता सूची में पांच तरह से हेर-फेर की गई. नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि एक कमरे के घर के पते पर 60 से 80 तक मतदाता दर्ज हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि नए मतदाता के तौर पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए भरे जाने वाले फार्म के जरिए भी धोखाधड़ी की गई और एक ही व्यक्ति ने कुछ महीनों के अंतराल में कई-कई फार्म-6 भरे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बहुत से मतदाताओं की वोटर लिस्ट में बहुत छोटी तस्वीरें लगाई गईं तो कई के पिता के अर्थहीन नाम दर्ज किए गए. आइए हम आपको बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बेंगलुरु सेंट्रल सीट में आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट पर वोटों का गणित क्या रहा था.
बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर कौन जीता था
बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पीसी मोहन ने जीत दर्ज की थी. कांग्रेस के मंसूर अली खान को दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा था. उस समय बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर कुल 24 लाख 34 हजार 254 मतदाता पंजीकृत थे. इस सीट पर 13 लाख 16 हजार 510 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. इनमें से 13 लाख चार हजार 384 वोट वैध पाए गए थे. इनमें से पीसी मोहन को छह लाख 58 हजार 915 वोट मिले थे. वहीं कांग्रेस के मंसूर अली खान को छह लाख 26 हजार 208 मिले थे. इस तरह से पीसी मोहन ने मंसूर अली खान को 32 हजार 707 वोटों से मात दी थी.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बेंगलुरु सेंट्रल सीट के तहत आने वाली महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 11956 डुप्लिकेट वोटर, 40009 गलत या अवैध पते दर्ज थे, एक ही पते पर अधिक वोटों के रिजस्ट्रेशन वाले 10452 मतदाता थे, इनवैलिड फोटो वाले 4132 वोट तो फार्म 6 के दुरुपयोग के 33691 मामले मिले हैं. राहुल गांधी के मुताबिक इस तरह के कुल 100250 वोटर महादेवपुरा विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट में दर्ज है.
बेंगलुरु सेंट्रल सीट में कितनी विधानसभा सीटें हैं
बेंगलुरु सेंट्रल सीट में कुल आठ विधानसभा सीटें आती हैं. ये हैं- सर्वांगनानगर, सीवी रमण नगर, शिवाजीनगर, शांतिनगर, गांधीनगर, राजाजीनगर, चामराजापेट और महादेवपुरा. सर्वांगनानगर की वोटर लिस्ट में कुल तीन लाख 85 हजार 615 वोट दर्ज थे. वहीं सीवी रमण नगर सीट पर दो लाख 70 हजार 318 वोट दर्ज हैं. शिवाजीनगर में दो लाख 912, शांतिनगर में दो लाख 30 हजार 426, गांधीनगर में दो लाख 34 हजार 185, राजाजीनगर में दो लाख आठ हजार 391, चामराजापेट में दो लाख 44 हजार 580 और महादेवपुरा में छह लाख 59 हजार 826 वोट दर्ज थे. राहुल गांधी ने जिस महादेपुरा की वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया है, उस सीट पर बेंगलुरु सेंट्रल सीट के कुल वोटरों में से 25 फीसदी से अधिक मतदाताओं के नाम वोटरलिस्ट में है.लोकसभा चुनाव में इनमें से सर्वांगनानगर, शिवाजीनगर, शांतिनगर और चामराजापेट विधानसभा सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी. वहीं बीजेपी को सीवी रमण नगर,गांधीनगर, राजाजीनगर और महादेवपुरा विधानसभा सीट पर बढ़त मिली थी.
सर्वांगनानगर में कांग्रेस को 72 हजार 244 वोटों की बढ़त मिली थी. सीवी रमण नगर में बीजेपी को 20 हजार 114 वोट, शिवाजीनगर में कांग्रेस को 27 हजार 510 वोट, शांतिनगर में कांग्रेस को 20 हजार 338, गांधीनगर में बीजेपी को 23 हजार 324, राजाजीनगर में बीजेपी को 39 हजार 429, चामराजापेट में कांग्रेस को 42 हजार 953 और महादेवपुरा में बीजेपी को एक लाख 14 हजार 46 वोटों की बढ़त मिली थी.
महादेवपुरा के रिजल्ट पर राहुल के आरोप
राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महादेवपुरा विधानसभा सीट पर 1,00,250 वोट चुराए गए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि महादेवपुरा विधानसभा सीट पर पांच तरह से वोटों की चोरी हुई थी. इनमें 11,965 डुप्लीकेट वोटर (एक मतदाता का नाम मतदाता सूची में अनेक जगह होना), 40,009 फर्जी एवं अमान्य पते वाले वोटर, 10,452 बल्क या बड़ी संख्या में एक ही पते पर पंजीकृत मतदाता, 4,132 फर्जी फोटो वाले मतदाता और 33,692 नए मतदाता के रूप में भरे जाने वाले प्रपत्र- छह का दुरुपयोग करने वाले मतदाता शामिल हैं. राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर चुनाव की चोरी कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें: 'वोट चोरी' पर 'एटम बम' के बाद अब राहुल गांधी की बेंगलुरु मे रैली, चुनाव आयोग को दी नई चुनौती
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं