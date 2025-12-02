विज्ञापन
विशेष लिंक

2000 वैदिक मंत्र कंठस्थ, 50 दिनों तक शुद्ध उच्चारण... कौन हैं 19 साल के देवव्रत, PM मोदी ने बताया प्रेरक

अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय... 19 साल के देवव्रत महेश रेखे बिना देखे शुक्ल यजुर्वेद का मंत्रोच्चार कर असाधारण उपलब्धि हासिल की है. यह परंपरा क्या है? पीएम मोदी ने क्यों देवव्रत की तारीफ की, जानिए.

Read Time: 3 mins
Share
2000 वैदिक मंत्र कंठस्थ, 50 दिनों तक शुद्ध उच्चारण... कौन हैं 19 साल के देवव्रत, PM मोदी ने बताया प्रेरक
19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे.
  • 19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे ने 2000 मंत्रों वाले दंडकर्म पारायणम् को 50 दिनों तक बिना अवरोध पूरा किया.
  • दंडाक्रमा पारायणम् शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा का अत्यंत जटिल और कठिन वैदिक उच्चारण माना जाता है.
  • देवव्रत ने यह पारायण 200 वर्षों बाद पहली बार शुद्ध शास्त्रीय शैली में बिना ग्रंथ देखे किया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe: "19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे जी ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो जानकर मन प्रफुल्लित हो गया है. उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर देवव्रत महेश रेखे की दो तस्वीरों के साथ लिखे पोस्ट में उक्त बातें लिखी है. पीएम मोदी ने आगे लिखा- भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को ये जानकर अच्छा लगेगा कि श्री देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के 2000 मंत्रों वाले 'दण्डकर्म पारायणम्' को 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध के पूर्ण किया है. इसमें अनेक वैदिक ऋचाएं और पवित्रतम शब्द उल्लेखित हैं, जिन्हें उन्होंने पूर्ण शुद्धता के साथ उच्चारित किया. ये उपलब्धि हमारी गुरु परंपरा का सबसे उत्तम रूप है. 

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में देवव्रत की तारीफ की.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में देवव्रत की तारीफ की.

पीएम मोदी ने आगे लिखा कि काशी से सांसद के रूप में, मुझे इस बात का गर्व है कि उनकी यह अद्भुत साधना इसी पवित्र धरती पर संपन्न हुई. उनके परिवार, संतों, मुनियों, विद्वानों और देशभर की उन सभी संस्थाओं को मेरा प्रणाम, जिन्होंने इस तपस्या में उन्हें सहयोग दिया.

19 साल के एक बटुक की तारीफ प्रधानमंत्री की लिखी ये बातें देवव्रत की असाधारण उपलब्धि की कहानी बंया करती है. आइए जानते हैं 19 साल के बटुक देवव्रत ने ऐसा क्या कर दिया?

देवव्रत ने 200 साल बाद पूरा किया दंडाक्रमा पारायण 

दरअसल 19 साल के बटुक देवव्रत ने 2,000 मंत्रों और वैदिक श्लोकों का शुद्ध उच्चारण किया. भारत की सनातन गुरु परंपरा में इसे 'दंडाक्रमा पारायण' कहा जाता है. जिसे पूरा करने वाले सम्मान स्वरुप वेदमूर्ति की उपाधि मिलती है. महाराष्ट्र के रहने वाले देवव्रत महेश रेखे ने 200 सालों बाद इसे पूरा किया है. 

देवव्रत महेश रेखे को सम्मानित करते संत समाज के लोग.

देवव्रत महेश रेखे को सम्मानित करते संत समाज के लोग.

शास्त्रीय शैली में बिना की रुकावट के पूरा किया

'दंडाक्रमा पारायण' में शुक्ल यजुर्वेद (मध्यांदीनी शाखा) के लगभग 2,000 मंत्रों का एक अत्यंत जटिल और कठिन उच्चारण है, जिसे उन्होंने 50 दिनों तक बिना किसी रुकावट के लगातार पूरा किया. इसे वैदिक परंपरा में लगभग 200 वर्षों के बाद पहली बार शुद्ध शास्त्रीय शैली में किया गया माना जा रहा है.

देवव्रत के वैदिक मंत्रों के पाठ का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें वो बिना कोई ग्रंथ देखे, बिना किसी अवरोध के वैदिक मंत्रों का शुद्ध-शुद्ध पाठ करते नजर आ रहे हैं.

इस उपलब्धि के सम्मान में देवव्रत महेश रेखे को 5 लाख रुपए मूल्य की स्वर्ण कंगन और 1,11,116 रुपए से सम्मानित किया गया. यह सम्मान दक्षिणामनया श्री शृंगेरी शारदा पीठम के जगद्गुरु शंकराचार्यों के आशीर्वाद के साथ प्रदान किया गया.

देवव्रत महेश रेखे को सम्मानित करते संत समाज के लोग.

देवव्रत महेश रेखे को सम्मानित करते संत समाज के लोग.

जानिए कौन हैं देवव्रत महेश रेखे 

देवव्रत महेश रेखे महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के रहने वाले हैं. उनके पिता का नाम वेदब्रह्मश्री महेश चंद्रकांत रेखे हैं. देवव्रत सांगवेदविद्यालय वाराणसी के बटुक हैं. बताया गया कि दंडक्रम पारायण को पूरा करने के लिए नियमित रूप से 4 घंटे अभ्यास किया करते थे. 

यह भी पढ़ें - पीएम नरेंद्र मोदी ने की देवव्रत महेश रेखे की तारीफ, काशी में 200 साल में पहली बार यह काम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Devavrat Mahesh Rekhe, Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe, Dandakrama Parayanam, PM Modi, Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe News
Get App for Better Experience
Install Now