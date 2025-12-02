2000 वैदिक मंत्र कंठस्थ, 50 दिनों तक शुद्ध उच्चारण... कौन हैं 19 साल के देवव्रत, PM मोदी ने बताया प्रेरक

Vedamurti Devavrat Mahesh Rekhe: "19 वर्ष के देवव्रत महेश रेखे जी ने जो उपलब्धि हासिल की है, वो जानकर मन प्रफुल्लित हो गया है. उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर देवव्रत महेश रेखे की दो तस्वीरों के साथ लिखे पोस्ट में उक्त बातें लिखी है. पीएम मोदी ने आगे लिखा- भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर एक व्यक्ति को ये जानकर अच्छा लगेगा कि श्री देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा के 2000 मंत्रों वाले 'दण्डकर्म पारायणम्' को 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध के पूर्ण किया है. इसमें अनेक वैदिक ऋचाएं और पवित्रतम शब्द उल्लेखित हैं, जिन्हें उन्होंने पूर्ण शुद्धता के साथ उच्चारित किया. ये उपलब्धि हमारी गुरु परंपरा का सबसे उत्तम रूप है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में देवव्रत की तारीफ की.

पीएम मोदी ने आगे लिखा कि काशी से सांसद के रूप में, मुझे इस बात का गर्व है कि उनकी यह अद्भुत साधना इसी पवित्र धरती पर संपन्न हुई. उनके परिवार, संतों, मुनियों, विद्वानों और देशभर की उन सभी संस्थाओं को मेरा प्रणाम, जिन्होंने इस तपस्या में उन्हें सहयोग दिया.

19 साल के एक बटुक की तारीफ प्रधानमंत्री की लिखी ये बातें देवव्रत की असाधारण उपलब्धि की कहानी बंया करती है. आइए जानते हैं 19 साल के बटुक देवव्रत ने ऐसा क्या कर दिया?

देवव्रत ने 200 साल बाद पूरा किया दंडाक्रमा पारायण

दरअसल 19 साल के बटुक देवव्रत ने 2,000 मंत्रों और वैदिक श्लोकों का शुद्ध उच्चारण किया. भारत की सनातन गुरु परंपरा में इसे 'दंडाक्रमा पारायण' कहा जाता है. जिसे पूरा करने वाले सम्मान स्वरुप वेदमूर्ति की उपाधि मिलती है. महाराष्ट्र के रहने वाले देवव्रत महेश रेखे ने 200 सालों बाद इसे पूरा किया है.

देवव्रत महेश रेखे को सम्मानित करते संत समाज के लोग.

शास्त्रीय शैली में बिना की रुकावट के पूरा किया

'दंडाक्रमा पारायण' में शुक्ल यजुर्वेद (मध्यांदीनी शाखा) के लगभग 2,000 मंत्रों का एक अत्यंत जटिल और कठिन उच्चारण है, जिसे उन्होंने 50 दिनों तक बिना किसी रुकावट के लगातार पूरा किया. इसे वैदिक परंपरा में लगभग 200 वर्षों के बाद पहली बार शुद्ध शास्त्रीय शैली में किया गया माना जा रहा है.

देवव्रत के वैदिक मंत्रों के पाठ का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें वो बिना कोई ग्रंथ देखे, बिना किसी अवरोध के वैदिक मंत्रों का शुद्ध-शुद्ध पाठ करते नजर आ रहे हैं.

अगर आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो आ गया है तो सब कुछ छोड़कर 6 मिनट निकालकर ये वीडियो देख डालिए।



19 साल के देवव्रत महेश रेखे बीना देखे शुक्ल यजुर्वेद का मंत्रोच्चार कर रहे हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। pic.twitter.com/dN3JhGE6Oi — Shubham Shukla (@Shubhamshuklamp) December 2, 2025

इस उपलब्धि के सम्मान में देवव्रत महेश रेखे को 5 लाख रुपए मूल्य की स्वर्ण कंगन और 1,11,116 रुपए से सम्मानित किया गया. यह सम्मान दक्षिणामनया श्री शृंगेरी शारदा पीठम के जगद्गुरु शंकराचार्यों के आशीर्वाद के साथ प्रदान किया गया.

जानिए कौन हैं देवव्रत महेश रेखे

देवव्रत महेश रेखे महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के रहने वाले हैं. उनके पिता का नाम वेदब्रह्मश्री महेश चंद्रकांत रेखे हैं. देवव्रत सांगवेदविद्यालय वाराणसी के बटुक हैं. बताया गया कि दंडक्रम पारायण को पूरा करने के लिए नियमित रूप से 4 घंटे अभ्यास किया करते थे.

