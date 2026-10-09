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कौन हैं नवनेथम नवी पिल्लै, तमिल परिवार में जन्मी, साउथ अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ी लड़ाई

Navanethem navi pillay: साउथ अफ्रीका की नवनेथम नवी पिल्लै को 2026 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है. जिनका कनेक्शन भारत से हैं. उनका जन्म तमिल परिवार में हुआ था.

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नोबेल पुरुस्कार जीतने वाली नवनेथम नवी पिल्लै का भारत से है कनेक्शन

नोबेल समिति ने 2026 का ऐलान कर दिया है. साउथ अफ्रीका की महिला नवनेथम नवी पिल्लै को यह पुरुस्कार दिया गया है, जिनका कनेक्शन भारत से है. उन्हें शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के प्रयास में यह पुरस्कार दिया गया है. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ने वालों की मदद की और उनका कानूनी बचाव किया. इसके अलावा अपराध और नरसंहार के लिए जिम्मेदार दोषियों को भी सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई. नवनेथम नवी पिल्लै दक्षिण अफ्रीका में जज भी रह चुकी हैं. उन्हें 1995 में दक्षिण अफ्रीका में यह जिम्मेदारी मिली थी. उनके पूर्वज भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे.

भारतीय-तमिल परिवार में जन्म

दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में नवनेथम नवी पिल्लै का जन्म 23 सितंबर 1941 को भारतीय तमिल परिवार में हुआ था. उन्होंने रंगभेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत में एक वकील के रूप में काम किया था. इसके अलावा उन्होंने नेल्सन मंडेला समेत कई राजनीतिक बंदियों और दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी. 2008 से 2014 के बीच वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त भी रह चुकी हैं. 

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