कौन हैं नरेश पाल गंगवार, जिन्हें बनाया गया शिक्षा विभाग का नया सचिव? विनीत जोशी की जगह संभालेंगे जिम्मेदारी

नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर महीनेभर से जारी प्रदर्शन के बीच गुरुवार रात केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया. सरकार ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया. उनकी जगह अब नरेश पाल गंगवार को नया सचिव बनाया गया है.

नरेश पाल गंगवार 1994 बैच के IAS अधिकारी हैं. उन्होंने 1993 में UPSC परीक्षा पास की थी. उन्होंने राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार में कई अहम पदों पर जिम्मेदारी संभाली है.

उनका जन्म 21 अक्टूबर 1970 में नैनीताल में हुआ था. उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में B.Tech. करने के बाद कम्युनिकेशन एंड रडार में M.Tech. की डिग्री हासिल की है. इसके साथ ही उन्होंने इकनॉमिक्स में MA भी किया है.

कई जिलों के रह चुके हैं कलेक्टर

राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, नरेश पाल गंगवार राजस्थान में कई जिलों के कलेक्टर रह चुके हैं. 2001 में उन्हें टोंक का कलेक्टर बनाया गया था.

इसके बाद सवाई माधोपुर, 2004 में झालावार, 2006 में जोधपुर, 2008 में भरतपुर और 2008 में उन्हें दोबारा जोधपुर का कलेक्टर नियुक्त किया गया था.

वह राजस्थान सरकार में कई अहम पदों पर रह चुके हैं. उनके पास शिक्षा विभाग का अनुभव भी है. 2014 में उन्हें राजस्थान सरकार में स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया था. इसके बाद वह काफी लंबे समय तक इस विभाग में रहे.

2020 में केंद्र में आए

लगभग ढाई दशकों तक राजस्थान सरकार में काम करने के बाद 2020 में उन्हें केंद्र में नियुक्त किया गया. दिसंबर 2020 में नरेश पाल को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया. जनवरी 2022 में उन्हें इसी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव बनाया गया.

पिछले साल अगस्त में ही उन्हें पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव नियुक्त किया गया था. अब उन्हें शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में सचिव बनाया गया है.

