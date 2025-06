अमेरिका में शशि थरूर से सवाल पूछकर सुर्खियों में आने वाले ईशान कौन हैं, जानिए

Who is Ishaan Tharoor: कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक ऐसे वक्‍ता हैं, जिनका लोहा विपक्षी दल भी मानते हैं. अंतरराष्‍ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखने में भी शशि थरूर माहिर हैं. इसीलिए मोदी सरकार ने जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में भारत की बात रखने के लिए डेलिगेशन चुना और उसमें शशि थरूर का नाम शामिल किया, तो किसी को हैरानी नहीं हुई. लेकिन जब अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान एक रिपोर्टर ने शशि थरूर से पूछा- पहलगाम हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के बारे में कोई सुबूत है, क्योंकि पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा है? तो वह हैरान रह गए... फिर उनके चेहरे पर भीनी से मुस्‍कान आई और उन्‍होंने बड़े सख्‍त शब्‍दों में कहा- पुख्ता सुबूत के बिना भारत ऑपरेशन सिंदूर नहीं चलाता. दरअसल, ये रिपोर्टर कोई और नहीं बल्कि, शशि थरूर के बेटे ईशान थरूर थे.

ईशान थरूर जब सवाल पूछने के लिए खड़े हुए, तो शशि थरूर मुस्‍कुराए और कहा- ये मेरा बेटा है. फिर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा. ईशान जब सवाल पूछ रहे थे, तो उन्‍होंने बेटे को माइक ऊंचा रखने का भी इशारा किया. इस दौरान ईशान की तो पीठ ही नहीं आ रही थी, लेकिन शशि थरूर के चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था.

#WATCH | Washington DC: On a question asked by his son about whether any country had asked the delegation for evidence of Pakistan's involvement in the Pahalgam attack and about Pakistan's repeated denials of any role in the attack, Congress MP Shashi Tharoor says, "I'm very glad… pic.twitter.com/RR0tcVOwpU