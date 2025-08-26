दिल्ली से पंजाब और राजस्थान तक बारिश से हाहाकार, जानें 26 अगस्त को कहां-कहां बंद हैं स्कूल-कॉलेज

देशभर के कई राज्य इन दिनों भीषण बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं. एक तरफ मूसलाधार बारिश ने गर्मी से राहत दी है, यूपी से लेकर उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश तक, कई क्षेत्रों में बाढ़ और जलभराव से हालात बुरे हैं. मौसम की इस मार को देखते हुए IMD की चेतावनी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है. उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड तक, कहां-कहां स्‍कूल बंद (School-College Closed Due To Rain) हैं. डिटेल में जानें.

राजस्थान के 20 जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद

राजस्थान की राजधानी जयपुर में इन दिनों बारिश से बुरा हाल है. बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है. 26 अगस्त को भी भारी बारिश की चेतावनी जारी है. मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए राज्य के 20 जिलों के स्कूल-कॉलेज में अवकाश घोषित कर दिया गया है.

पंजाब के इन जिलों में बारिश की वजह से स्कूल की छुट्टी

पंजाब के कुछ हिस्सों में भी इन दिनों भारी बारिश हो रही है. भारी बारिश की संभावना के चलते पठानकोट फाजिल्का बठिंडा और होशियारपुर में आज स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है. सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल आज बंद रहेंगे.

शिमला में आज सभी स्कूल-कॉलेज बंद

हिमाचल प्रदेश के लिए भी मौसम विभाग ने 26 अगस्त को अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी किया है. चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर में भारी बारिश हो सकती है. शिमला में भारी बारिश के चलते 26 अगस्त 2025 को सभी स्कूल शिक्षण संस्थान बंद रखने का ऐलान किया गया है. मंडी, मनाली, ऊना और बिलासपुर में भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का ऐलान किया गया है. प्रशासन ने यह कदम एहतियातन उठाया है.

दिल्ली-NCR में बारिश का येलो अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर के लिए मंगलवार, 26 अगस्त को आंधी-तूफान और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली से लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा में भी बारिश हुई. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का कहना है कि बारिश का ये दौर अगले 2 दिन और जारी रह सकता है. हालांकि स्कूलों की छुट्टी को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

इन राज्यों में भी IMD ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि उत्तराखंड, बिहार, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

