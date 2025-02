व्हाट्सएप डाउन होते ही सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़, लोगों के रिएक्शन कर देंगे लोट-पोट

WhatsApp Down: शुक्रवार देर शाम अचानक इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप डाउन हो गया. इससे यूजर्स को मैसेज भेजने और रिसीव करने में दिक्कत आ रही है. व्हाट्सएप डाउन होने के बारे में कई यूजर फेसबुक, एक्स सहित अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट पर रिएक्शन दे रहे हैं. जिसमें कई फनी मीम्स भी पोस्ट किए जा रहे हैं. जिससे #whatsappdown एक्स पर ट्रेंड करने लगा है. हालांकि कई लोगों के फोन में व्हाट्सएप काम कर रहा है. लेकिन पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को मैसेज भेजने और रिसीव करने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं.

सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप डाउन होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. सोशल मीडिया पर यूजर ऐसे-ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं, जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी.

Who's here to check if WhatsApp is down? #WhatsApp #whatsappdown

People coming to twitter to see if WhatsApp is down 👎😔 pic.twitter.com/mISJmDh3Hu — Manish..🕵️ (@manishjatav81) February 28, 2025

बताते चले कि व्हाट्सएप सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप्स में से एक है. मौजूदा समय में घर-परिवार, दोस्त-यार, ऑफिस सहित कई जरूरी काम और बातचीत के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन व्हाट्सएप के डाउन होने से कई लोगों दिक्कत आ रही हैं. ऐसे में व्हाट्सएप का डाउन होना यूजर्स के लिए दिक्कत खड़ी कर रहा है.

WhatsApp is down... guess it's time to actually talk to people. 😱

Some people are going to X to see if #WhatsApp is down.

#WhatsAppDown #WhatsAppDown #Whatsapp #whatsappdown pic.twitter.com/VhJgz2dRFh — Veeresh Kumar (@VeereshKum9526) February 28, 2025

व्हाट्सएप के डाउन होने की वजह के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है. लेकिन, व्हाट्सएप के डाउन होने के यूजर्स एक्स पर अपना प्रतिक्रिया देने लगे. लोगों ने व्हाट्सएप डाउन होने को लेकर पोस्ट किए और मीम्स भी शेयर किए.