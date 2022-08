सत्ता की आहट मिलते ही खुशी से झूमे आरजेडी समर्थक, भोजपुरी गानों से जमाया माहौल

पटना में आरजेडी और राजद समर्थक अपने-अपने नेताओं के घर के सामने पहुंच गये हैं. ढोल बजाकर समर्थन जश्म मना रहे हैं. पटना में तेजस्वी यादव के घर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ता तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं. तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों ही पैदल पटना में रावडी देवी के घर उनसे मिलने पहुंचे.

#BiharPoliticalCrisis | Let us forget what happened in 2017 and begin a new chapter, said JD (U) leader Nitish Kumar to RJD's Tejashwi Yadav: RJD source pic.twitter.com/yy7mWgMcXu