नैनो चिप क्या होता है जिसका अश्विनी वैष्णव ने एनडीटीवी समिट में किया है जिक्र

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे तो उन्होंने नैनो चिप्स पर बात की. उन्होंने बताया कि भारत चिप्स बनाने के लिए दुनिया के लैटेस्ट टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो बहुत कम देशों के पास हैं. आज हम अपने देश में 2 नैनोमीटर के चिप्स डिजाइन कर रहे हैं. पहले 5 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर के होते थे. 2 नैनोमीटर के चिप्स सबसे जटिल और सबसे छोटे चिप्स हैं. वैष्णव ने कहा कि यह एक बहुत ही काम्प्लेक्स इंडस्ट्री है, क्योंकि जिस मैग्नीट्यूड और डाइमेंशन पर हमें काम करना है और उसकी जटिलता वाकई बहुत कठिन है. ये चिप बेहद छोटी होती है, आप इसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते. यह मानव बाल से भी 10,000 गुना छोटी हैं.
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि चिप बनाने का यह काम एक छोटे से वेफर पर एक पूरा शहर बसाने जैसा है. फिर उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए एक हथेली के आकार का वेफर निकाला. फिर बोले नैनो चिप्स को बनाने की प्रक्रिया को ऐसे समझिए कि इस वेफर में एक पूरा शहर बनाना है, जिसमें अपनी पाइपलाइन, अपनी हीटिंग, अपना बिजली नेटवर्क, अपने सर्किट और विशाल सुविधाएं होंगी, तो इतना ही जटिल काम है.
समझिए नैनो चिप्स के फायदे
- नैनो चिप्स के चलते किसी भी मशीन या डिवाइस की साइज बहुत छोटी हो जाती है.
- नैनो चिप्स तेजी से डेटा प्रोसेसिंग करते हैं, साथ ही स्टोरेज की क्षमता भी इनमें ज्यादा होती है.
- नैनो चिप्स कम ऊर्जा की खपत करते हैं, जिससे उन्हें बैटरी वाले उपकरणों में भी फिट किया जा सकता है.
- नैनो चिप्स का उपयोग स्मार्टफोन, लैपटॉप, और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जा रहा है.
- नैनो चिप्स का उपयोग मेडिकल डिवाइसेज जैसे कि पेसमेकर, बायोसेंसर, और दवा वितरण प्रणाली और इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर-डिफिब्रिलेटर में किया जा रहा है.
- नैनो चिप्स का उपयोग विभिन्न प्रकार के सेंसर में किया जा रहा है, जैसे कि तापमान सेंसर और दबाव सेंसर.
- नैनो चिप्स उच्च विश्वसनीयता और स्थिरता के साथ आते हैं, जिससे डिवाइस की विफलता की संभावना कम होती है.
- नैनो चिप्स स्मार्ट डिवाइसों को बनाने में मदद करते हैं, जो लोगों के जीवन को आसान बना रहे हैं.
