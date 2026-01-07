तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास बुलडोजर कार्रवाई में क्या हुआ? अचानक पुलिस पर क्यों हुआ पथराव, जानें- हर सवाल का जवाब

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद और रामलीला मैदान के पास आधी रात को अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई. 7 जनवरी तड़के शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए, नारेबाजी हुई और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर की गई.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q तुर्कमान गेट इलाके में क्या कार्रवाई हुई? फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए डेमोलेशन ड्राइव चलाई गई. यह कार्रवाई 7 जनवरी तड़के शुरू हुई.

Q कार्रवाई में कितनी मशीनें लगाई गईं? करीब 10 बुलडोजर और 15 से ज़्यादा JCB मशीनें डेमोलेशन के काम में लगाई गईं.

Q मौके पर कितनी पुलिस फोर्स तैनात थी? दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 9 जिलों के DCP रैंक के अफसर तैनात थे. करीब 1,000 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे.

Q अतिक्रमण हटाने में और कौन-कौन शामिल था? मलबा हटाने के लिए 70 से ज़्यादा डंपर, 150 से अधिक MCD कर्मचारी मौजूद थे.

Q कार्रवाई के दौरान हालात कैसे बिगड़े? मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और नारेबाज़ी शुरू कर दी. कुछ लोगों ने तुर्कमान गेट की ओर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की.

Q पुलिस ने क्या कदम उठाए? पुलिस ने सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की, भीड़ को रोकने के लिए हल्का बल प्रयोग किया और उपद्रव कर रहे लोगों को पीछे हटाया.

Q क्या किसी को हिरासत में लिया गया? पुलिस पर पथराव के मामले में 5 लोगों को डिटेन किया गया है.

Q क्या पुलिस के पास उपद्रव से जुड़े सबूत हैं? हां. पुलिस के पास 100 से ज़्यादा वीडियो फुटेज, पुलिसकर्मियों के बॉडी कैमरा फुटेज मौजूद हैं, जिनमें कई लोगों की तस्वीरें कैद हुई हैं.

Q क्या इस झड़प में कोई घायल हुआ? अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई झड़प में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए.

Q अब क्या कर रही पुलिस घायल पुलिसकर्मियों के बयान के बाद CCTV और फुटेज के आधार पर पत्थरबाज़ों की पहचान की जाएगी.

Q क्या अभी इलाके में हालात सामान्य हैं? फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है. रामलीला मैदान की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद हैं.

Q प्रशासन ने कार्रवाई पर क्या कहा? ज्वाइंट सीपी मधुर वर्मा ने कहा कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर की गई. उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई होगी. ज़्यादातर उपद्रवी बाहरी लोग थे, उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा.

Q लोगों ने कार्रवाई का विरोध क्यों किया? कुछ लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया और बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को दखल देना पड़ा.

इलाके में हालात तनावपूर्ण. भारी पुलिसबल मौजूद.

दरअसल दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की, जिसमें मस्जिद से सटे अवैध दवा घर (डिस्पेंसरी) और बारात घर को गैरकानूनी घोषित किया गया था.

10-17 बुलडोजर और जेसीबी मशीनें लगाई गईं

जांच में पाया गया कि सरकारी जमीन पर अनधिकृत निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थीं. कार्रवाई में 10 से 17 बुलडोजर और जेसीबी मशीनें लगाई गईं, साथ ही 70 से ज्यादा डंपर मलबा हटाने के लिए तैनात किए गए. एमसीडी के 150 से अधिक कर्मचारी भी मौजूद रहे. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे. दिल्ली पुलिस ने करीब 1000 जवानों की तैनाती की, जिनमें 9 जिलों के डीसीपी रैंक के अधिकारी शामिल थे. रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) की टीम भी मौके पर पहुंची.

ड्रोन से की गई पूरे इलाके की निगरानी

मस्जिद की ओर आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी. ड्रोन कैमरों से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी. विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और नारेबाजी की. कुछ उपद्रवियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पथराव किया, जिससे धमाकों जैसी आवाजें गूंजीं. पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किया.

ज्वाइंट सीपी मधुर वर्मा ने कहा, 'हमने कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की है. उपद्रव करने वालों की फुटेज से पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. ज्यादातर उपद्रवी बाहरी लोग थे, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा.'

अब कंट्रोल में है स्थिति

पुलिस के अनुसार, स्थिति अब नियंत्रण में है और कार्रवाई पूरी हो चुकी है. इससे पहले दिसंबर में एमसीडी ने रामलीला मैदान से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया था. हाईकोर्ट ने मस्जिद से सटे अवैध ढांचों को हटाने के निर्देश दिए थे, हालांकि मस्जिद प्रबंधन समिति ने इसे चुनौती दी थी, लेकिन अंतरिम रोक नहीं मिली.

यह कार्रवाई पुरानी दिल्ली के संवेदनशील इलाके में हुई, जहां पहले भी अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद हो चुके हैं. ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी.