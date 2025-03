औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने ऐसा क्या कह दिया कि सब नेता गुस्सा गए

Samajwadi Party leader Abu Azmi Aurangzeb Comment: औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कुछ ऐसा कह दिया है कि पूरी मुंबई गर्म हो गई है. महाराष्ट्र में सपा नेता अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब को लेकर गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है. औरंगजेब ने बहुत सारी मंदिरें बनवाईं हैं. आप बनारस जाकर देखेंगे कि एक पंडित की बच्ची से जब उनका ही एक सिपहसलार शादी करना चाहता था तो उन्होंने उस सिपहसलार को दो हाथियों के पैर में बांध कर मार दिया और फिर उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बनवाकर दिया वहां पर. क्या बात करते हैं. ये गलत हिस्ट्री दिखा रहे हैं. औरंगजेब को मैं एक क्रूर शासक नहीं मानता.

Mumbai: Maharashtra Samajwadi Party President Abu Azmi on Aurangzeb says, "All the wrong history is being shown. Aurangzeb built many temples...Aurangzeb is not a cruel leader" pic.twitter.com/cfSr26ZE6o