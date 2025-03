अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन सा करने वाले हैं धमाका? दुनिया भर में बढ़ गई है हलचल

Donald Trump Big Announcement : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा करने वाले हैं. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी है. बाकायदा उन्होंने समय भी बता दिया है. ट्रंप ने बताया कि कल की रात बड़ी होगी. मैं इसे वैसे ही बताऊंगा, जैसी ये यह है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अमेरिका के समय से कल रात 9 बजे व्हाइट हाउस से वो इसकी जानकारी देंगे.

ट्रंप की इस घोषणा के बाद दुनिया भर में हलचल बढ़ गई है. कारण अभी तक ट्रंप ने ये नहीं बताया है वो क्या बड़ा करने जा रहे हैं. अब ऐसे में दुनिया के सभी देश अटकलें लगाने लगे हैं. अमेरिका के दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त भी चिंतित हैं. पता नहीं क्या ट्रंप कल ऐलान कर दें और उसका असर दुनिया पर क्या पड़ जाए.

🇺🇸TOMORROW NIGHT at 9 PM EST: President Trump delivers his first joint address to Congress. You won't want to miss this! pic.twitter.com/UlPkRQwqKs