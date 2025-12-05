अब इनका ही नंबर है... कुमार विश्वास ने ऐसा क्या कहा कि बाबा बागेश्वर हंस पड़े

जयपुर में आज सनातन के बड़े चेहरों का जमावड़ा है. कथा वाचक इंद्रेश उपाध्याय के विवाह समारोह में शामिल होने देश के अलग–अलग हिस्सों से सनातनी पहुंचे हैं. बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी शादी में शामिल होने जयपुर पहुंचे. जयपुर की धरती पर पहुंचने के बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में उन्हें बुलाया जाएगा तो वह जाएंगे और गीता पाठ करेंगे.

बंगाल पर क्या बोले बाबा बागेश्वर

बंगाल जाने के सवाल पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि बंगाल भी भारत का हिस्सा ही है, तो ऐसे में वह बंगाल भी जाएंगे. उन्होंने कहा कि वह कोई देशद्रोही नहीं बल्कि सनातनी हैं. ऐसे में बंगाल जाने से क्या परहेज हो सकता है? विपक्ष के आरोपों को लेकर हुए एक सवाल के जवाब में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वह किसी पक्ष या विपक्ष के साथ नहीं, बल्कि धार्मिक गुरु हैं. उन्होंने कहा कि धार्मिक चीजों के बारे में उनसे बात की जाएगी, तो वह सब विषयों पर बोलेंगे. उन्होंने कहा कि, ' हमसे तो गीता पाठ और रामायण पाठ के बारे में पूछिए'.

कुमार विश्वास बोले - अब इनका ही नंबर है

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के विवाह में शामिल होने बाबा बागेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ ही कवि कुमार विश्वास भी पहुंचे. इस मौके पर कुमार विश्वास से बाबा बागेश्वर के विवाह को लेकर सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा, कि अब इनका ही नंबर है. कुमार विश्वास ने कहा कि, देखिए कैसे उत्साहित हो रहे हैं, गोविंद की नगरी में आकर. इस पर बाबा बागेश्वर भी ठंठाकर हंसने लगे.