गजवा-ए-हिंद से लेकर बिहार चुनाव और दिल्ली ब्लास्ट तक... बागेश्वर बाबा ने दिए तमाम सवालों के जवाब

Bageshwar Baba Interview: बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेंद्र शास्त्री ने अपनी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा और बिहार चुनाव को लेकर कई सवालों का जवाब दिया.

गजवा-ए-हिंद से लेकर बिहार चुनाव और दिल्ली ब्लास्ट तक... बागेश्वर बाबा ने दिए तमाम सवालों के जवाब
बागेश्वर बाबा का इंटरव्यू

Bageshwar Baba Interview: बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अक्सर चर्चा में रहते हैं. फिलहाल वो अपनी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के चलते सुर्खियों में हैं, जिसमें वो पूरे पूरे उत्तर भारत में यात्रा निकालकर सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं. बिहार चुनाव के बीच उनकी इस पदयात्रा की काफी चर्चा हो रही है. इसी बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत की और तमाम सवालों का खुलकर जवाब दिया. इसमें बिहार चुनाव से लेकर गजवा ए हिन्द और आरक्षण से जुड़े सवाल शामिल हैं. 

यहां पढ़ें सभी सवाल और जवाब 

सवाल - बिहार चुनाव चल रहा है उसी वक्त ये यात्रा आपने शुरू की?
जवाब - यात्रा पहले से ही तय थी, बिहार चुनाव बाद में निश्चित हुए और दिल्ली की पदयात्रा से बिहार पर कोई फर्क नहीं पड़ना है , युगांडा में कथा करके आए भारत में कोई फर्क थोड़ी पड़ा. 

सवाल - फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, 2025 में आपने बिहार में एक रैली में गजवा ए हिन्द को खत्म करने की बात की, आपने कहा कि जाति से हट कर हमें हिंदुत्व की तरफ आना है.
जवाब - ये तो हम हर कथा में बोलते हैं, आप बिहार भर की कथा में ही क्यों सुन पाये? देश में कई राज्य हैं, कहीं ना कहीं चुनाव चलना है, हम हिंदुत्व का काम ना करें क्या. 

सवाल - तेजस्वी का कहना है कि युवाओं को रोजगार और बिहार को जातिगत आरक्षण की जरूरत है, ये जो आप हिंदुत्व को एक साथ लेकर चल रहे हैं इससे तो जातिगत आरक्षण खत्म होगा.  
जवाब - आरक्षण के खिलाफ पदयात्रा नहीं है , जाति अहंकार के खिलाफ है. 

सवाल - आपको लगता है कि आपकी इस यात्रा से किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचेगा, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को आप फायदा पहुंचा रहे हैं.
जवाब - जिस जिस पार्टी में हिंदू है उस उस पार्टी को फायदा पहुंचेगा.

सवाल - आपकी यात्रा में कई लोग बिहार से हैं , वहां के वोटर हैं आपको नहीं लगता कि वो प्रभावित होंगे इससे.
जवाब - वोटर वो बिहार के हैं, लेकिन सनातनी हिंदू भी तो हैं, वो भूल जाओगे क्या?

सवाल - लेकिन उसमें कोई यादव होगा, कोई जाटव होगा कोई ओबीसी वर्ग से होगा 
जवाब - सब हिंदू हैं, तुम नहीं हो वो तुम्हारी कमी है, तुम्हारी गद्दारी है.  

सवाल - सवाल उठ रहा है कि आप जाति को हटाकर इस समय हिंदुत्व को जोड़ रहे हैं.
जवाब - यही तो दिक्कत है, हम जातियों को नहीं हटाना चाहते, जातियों के अहंकार को मिटाना चाहते हैं.

सवाल - क्या आप भावनात्मक दूरी पैदा कर रहे हैं?
जवाब - जो दूरी है, हम उसे मिटाने का काम कर रहे हैं. 

सवाल - यात्रा से फायदा क्या होगा, क्या हिंदू एक होगा, जाति खत्म होगी? 
जवाब - हिंदुओं को बल मिलेगा, हिंदुओं का डरपोक पन खत्म होगा. 

सवाल - फरीदाबाद में बम बनाने का सामान मिला है, प्रशासन वहां लगा हुआ है. क्या आपकी यात्रा को डिरेल करने की साजिश थी?
जवाब - यदि ऐसा था तो ये दुर्भाग्य है, हम नहीं रुकेंगे हमें अपने शरीर की चिंता नहीं है ओर ये जो दो से पांच लाख हिंदू चल रहे हैं, उनकी चिंता है. जिसमें महिलाएं, बच्चे, वृद्ध भी हैं. हमें इस देश की कानून व्यवस्था पर, सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा है, इस देश की सेना पर भरोसा है. वो कुछ भी होने नहीं देगी. 

सवाल - आपको भी तो रिस्क है सेंटर में तो आप ही हैं, अगर ये घटना होती तो मुंबई ब्लास्ट से बड़ी घटना होती.
जवाब - 100 करोड़ हिंदू हैं, एक एक हिंदू उसका जवाब देगा क्योंकि हमारी ये लड़ाई सनातनियों की है, तनातनियों की नहीं तो वो जवाब देंगे. हां मन में ये है कि सबका भला हो, सभी सुरक्षित रहें देश का भला हो.

