'बीजेपी विधायक के मुंह में तेजाब डाल दूंगा', बंगाल में टीएमसी नेता के बिगड़े बोल  

बीजेपी विधायक शंकर घोष का नाम लिए बिना बक्शी ने कहा, 'बीजेपी विधायक ने विधानसभा में प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्या या बांग्लादेशी कहा था. मैं उसके गले पर तेजाब डालकर उसका मुंह बंद कर दूंगा.'

  • टीएमसी के मालदा जिलाध्यक्ष अब्दुर रहीम बक्शी ने बीजेपी विधायक पर तेजाब डालने की धमकी दी है.
  • बक्शी ने कहा कि बीजेपी विधायक ने प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा था, जो वे सहन नहीं करेंगे.
  • बीजेपी सांसद खगन मुर्मू ने TMC नेता के बयान को गैर-जिम्मेदाराना और तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति बताया है.
पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता ने विवादास्‍पद बयान दिया है. टीएमसी नेता ने बीजेपी विधायक पर तेजाब डालने की धमकी दे डाली है. शनिवार की शाम बंगलाभाषर प्रवासियों पर अन्‍य राज्‍यों में कथित तौर पर हो रहे अत्‍याचार के खिलाफ आयोजित एक राजनीतिक सभा में मालदा जिले के तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) जिलाध्‍यक्ष अब्दुर रहीम बक्शी ने ऐसा कहा. उन्‍होंने बीजेपी विधायक की आवाज बंद करने के लिए उनके गले पर तेजाब डालने की धमकी दे डाली.  

सभा को संबोधित करते हुए बक्शी ने विवाद खड़ा कर दिया. बीजेपी विधायक शंकर घोष का नाम लिए बिना बक्शी ने कहा, 'बीजेपी विधायक ने विधानसभा में प्रवासी मजदूरों को रोहिंग्या या बांग्लादेशी कहा था. मैं उसके गले पर तेजाब डालकर उसका मुंह बंद कर दूंगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'बीजेपी शासित राज्यों में बंगालियों की हत्या हो रही है. यहां जो बीजेपी समर्थक हैं, वे विरोध नहीं कर रहे. इसलिए इस इलाके में बीजेपी लागू नहीं हो सकती. मैं लोगों से कहूंगा कि बहिष्कार करें. बीजेपी का झंडा फाड़ दें.'

जो व्यक्ति बेहयाई से कहता है कि बाहर काम करने वाले बंगाल के 30 लाख प्रवासी मजदूर बंगाली नहीं हैं, वे पश्चिम बंगाल के निवासी नहीं हैं. वे रोहिंग्या हैं, वे बांग्लादेशी हैं. उसने यह नारा लगाया. मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, ओ मेरे दोस्त बीजेपी विधायक, अगर मैं यह बात तुमसे दोबारा सुनूंगा कि ये बंगाली बांग्लादेशी हैं, तो मैं तुम्हारी आवाज को तुम्हारे मुंह के अंदर तेजाब डालकर राख कर दूंगा. तुम्हें पता होना चाहिए कि ये पश्चिम बंगाल है. हम बंगाली तुम्हें बोलने की जगह नहीं देंगे. मैं तुम्हारा चेहरा तेजाब से जला दूंगा.

अब्दुर रहीम बक्शी

टीएमसी नेता

बीजेपी बोली- यही टीएमसी का कल्‍चर 

टीएमसी जिलाध्यक्ष का हालिया बयान विवाद का कारण बन गया है. बीजेपी ने टीएमसी नेता के इस गैर-जिम्मेदाराना बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. मालदा उत्तर से बीजेपी सांसद खगन मुर्मू ने कहा, 'टीएमसी का जिला अध्यक्ष अक्सर सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी बातें कहता है. यही तृणमूल की संस्कृति है.'

यह तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति है. उनका काम लोगों को डराना है. मालदा में अब लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं. टीएमसी का जिला अध्यक्ष अक्सर खबरों में रहने के लिए ऐसी बातें करता है. अगला विधानसभा चुनाव हारने का डर उनके भीतर काम कर रहा है. नेता उसी डर से सुर्खियों में आने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं. 

खगन मुर्मू

बीजेपी सांसद

बीजेपी सांसद खगन मुर्मू ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कथित झूठे पुलिस मामलों के खिलाफ ओल्ड मालदा में धरना दिया. हाल ही में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं को चेतावनी दी थी कि वे सार्वजनिक मंच से कोई भी आपत्तिजनक बयान न दें. हालांकि इसका असर दिख नहीं रहा. 

(इनपुट: मालदा से राजीब घोष)

पूरी स्टोरी पढ़ें

