Breaking News Live Updates: असम,केरल और पुडुचेरी में आज प्रचार का अंतिम दिन है. इन तीन राज्यों में समान नागरिक संहिता का वादा, राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ,विकास बनाम भ्रष्टाचार समेत तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने रहे. आज सीएम योगी आदित्यनाथ कई प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में आगरा आएंगे पर किसानों ने उनका हेलीकॉप्टर न उतरने देने की चेतावनी दी है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देने के बीच फिर एक बयान देकर सबको हैरत में डाल दिया है. ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें डील सही लगती है तो ईरान पर हमले को रोका जा सकता है.पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने 91 लाख नाम वोटर्स लिस्ट से हटा दिए हैं. केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर एक बैठक करेंगे. देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी हिंदी के साथ
Live News Updates: कोरबा में दर्दनाक सड़क हादसा,तीन की मौत
कोरबा में हुए एक दर्दनाक हादसे में SECL कर्मी राहुल सहित माता-पिता की मौके पर ही मौत हो गई.मृतक राहुल कुसमुंडा खदान में काम करते थे. भीषण एक्सीडेंट खड़गवां रोड पर कल्याणपुर के पास हुआ है.मारुति फ्रॉन्क्स कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई हादसे के कुछ घंटे बाद नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगा दी. दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है.