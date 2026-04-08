पश्चिम बंगाल चुनाव : कांग्रेस ने 7 सीटों पर बदले उम्मीदवार, जानें- किनको दिया टिकट

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासत तेज है. इसी बीच, कांग्रेस ने दूसरे चरण के चुनाव के लिए अपनी लिस्ट में बुधवार को एक फेरबदल किया है. कांग्रेस पार्टी ने नई सूची जारी की, जिसमें 7 सीटों पर अपने पहले घोषित प्रत्याशियों को बदल दिया है. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से यह लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कुल 8 प्रत्याशियों के नाम शामिल किए गए हैं.

खास बात ये है कि इनमें से 7 उम्मीदवार पहले घोषित किए गए प्रत्याशियों की जगह लेंगे, जबकि हावड़ा सीट पर कांग्रेस ने प्रणब भट्टाचार्य को नया कैंडिडेट घोषित किया है. पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, "कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए इनको पार्टी के उम्मीदवारों के रूप में चुना है."

इन 7 सीटों पर बदले उम्‍मीदवार

कांग्रेस ने नाकाशिपारा से गोलाम किबरिया मंडल की जगह ताहिर एसके, छपरा से रहीदुल मंडल की जगह आसिफ खान, हावड़ा से प्रणब भट्टाचार्य, मिनाखां (एससी) से बरनाली नस्कर की जगह आसिफ खान को उम्मीदवार बनाया है. वहीं, मंदिर बाजार (एससी) से कौशिक बैद्य के स्थान पर चांद सरदार, रैना (एससी) से अनिक साहा के स्थान पर पम्पा मलिक, केतुग्राम से मोफिरुल कासिम के स्थान पर एसके अबू बक्कर, औसग्राम (एससी) से निशा बराल के स्थान पर तापस बराल को टिकट दिया है.

294 सीटों पर 2 फेज में होंगी वोटिंग

उधर, पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी छठी लिस्ट जारी की, जिसमें पार्टी ने राकेश सिंह को कोलकाता पोर्ट से चुनावी मैदान में उतारा है. पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर दो फेज में वोटिंग होगी. पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरा चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होगी. वहीं, चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे.

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बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं. राज्य में अब तक की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है. राज्य में करीब 2,400 अर्धसैनिक कंपनियों के जवान तैनात किए गए हैं. इनकी कुल संख्या लगभग 2,40,000 बताई जा रही है. इस बार महिला सुरक्षा कर्मियों की भी रिकॉर्ड संख्या में तैनाती की गई है. जानकारी के मुताबिक, करीब 20,000 महिला अर्धसैनिक जवान, यानी लगभग 200 कंपनियां, चुनाव ड्यूटी में लगाई गई हैं.

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