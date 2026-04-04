अमित शाह के काफिले की सुरक्षा में चूक? ECI ने कोलकाता के 4 पुलिस अधिकारियों को किया सस्पेंड

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल विधानसभा के विपक्ष नेता सुवेंदु अधिकारी के काफिले के पास 1 अप्रैल को हुए तनाव के संबंध में बड़ी कार्रवाई की है. चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस के चार अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया, जिनमें एक उपायुक्त रैंक का अधिकारी भी शामिल है.

काफिला दक्षिण कोलकाता के अलीपुर सर्वे भवन की ओर बढ़ रहा था, जहां अधिकारी को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करना था. चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा निलंबित किए गए चार पुलिस अधिकारी हैं: द्वितीय उपायुक्त (दक्षिण) सिद्धार्थ दत्ता, अलीपुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी प्रियांकर चक्रवर्ती, अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी चांदी चरण बनर्जी, और अलीपुर के सार्जेंट सौरभ चटर्जी.

ईसीआई के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला को एक पत्र भेजकर इन चारों पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया.

पत्र में कहा गया है कि आयोग के निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट 5 अप्रैल 2026 को सुबह 11:00 बजे तक भेजी जाए. इसके अलावा, आपसे अनुरोध है कि रिक्त पदों को भरने के लिए आयोग को तत्काल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें. शुक्रवार को कोलकाता पुलिस ने इस मामले में सिद्धार्थ दत्ता और द्वितीय उपायुक्त (आरक्षित बल) मानस रॉय दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

इस सप्ताह की शुरुआत में पश्चिम बंगाल के शीर्ष अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ हुई एक आभासी बैठक में, नव नियुक्त कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंद को इस मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के गुस्से का सामना करना पड़ा.

सीईसी ने नंद से यह भी पूछा कि तनाव को रोकने के लिए पुलिस ने पहले से सक्रियता क्यों नहीं दिखाई. दक्षिण कोलकाता के दो पुलिस थानों में दर्ज तीन अलग-अलग शिकायतों के आधार पर, पुलिस ने इस मामले में दो अलग-अलग प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कीं.

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