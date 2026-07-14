पश्चिम बंगाल: 28 IPS अधिकारियों के तबादले, CID से लेकर STF तक बदले कई अहम चेहरे

West Bengal IPS Transfer: पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को राज्य पुलिस प्रशासन में बड़े स्तर पर फेरबदल किया. सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 28 अधिकारियों और पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा (डब्ल्यूबीपीएस) के 5 अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों का आदेश जारी किया. इस कदम को राज्य पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस फेरबदल में कई महत्वपूर्ण विभागों और जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

CID की कमान अब एन. आर. बाबू के हाथों में

तबादला सूची के अनुसार, अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के एडीजी सुप्रतिम सरकार को एडीजी (दूरसंचार) नियुक्त किया गया है. वहीं सुधारात्मक सेवा के महानिदेशक रहे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एन. आर. बाबू को सीआईडी का डीजी और आईजीपी बनाया गया है. राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों में शामिल सीआईडी की कमान अब उनके हाथों में होगी.

सुप्रतिम सरकार इससे पहले कोलकाता पुलिस आयुक्त भी रह चुके हैं. अप्रैल में हुए विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने उनका तबादला कोलकाता पुलिस आयुक्त के पद से कर दिया था.

बिधाननगर कमिश्नरेट और खुफिया शाखा में नई नियुक्तियां

सरकार ने अमित कुमार राठौड़ को बिधाननगर पुलिस आयुक्तालय का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है. उन्होंने त्रिपुरारी अथर्व का स्थान लिया है. वहीं विशाल गर्ग को राज्य पुलिस की खुफिया शाखा का नया एडीजी बनाया गया है. खुफिया शाखा राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में बेहद अहम भूमिका निभाती है और इस नियुक्ति को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

इसके अलावा एडीजी (विधिक) आनंद सिंह को पश्चिमी क्षेत्र का एडीजी बनाया गया है जबकि उत्तर बंगाल के एडीजी के. जयरामन को आर्थिक अपराध निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया गया है.

STF, साइबर शाखा और जिलों में भी बदलाव

अधिसूचना के अनुसार, सुधीर कुमार नीलकंठन को विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का नया महानिरीक्षक बनाया गया है. वह प्रवीण कुमार त्रिपाठी की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे. वहीं प्रदीप कुमार यादव को कोलकाता पुलिस की साइबर शाखा का डीसीपी नियुक्त किया गया है.

राज्य सरकार ने जिला स्तर पर भी कई बदलाव किए हैं. वाई. एस. जगन्नाथराव को दार्जिलिंग का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है जबकि मनीष जोशी को कूचबिहार जिले का नया एसपी नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही बिशप सरकार को नवगठित नारायणी बटालियन (कूचबिहार) का कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया है. माना जा रहा है कि इन नियुक्तियों से राज्य की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को नई मजबूती मिलेगी.

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