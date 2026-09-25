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महंगी हो रही है ज्वेलरी की शॉपिंग? पुराना सोना बदलकर नई खरीद हो सकता है बेहतर उपाय

Sponsored Content: सोने की बढ़ी कीमतों की वजह से लोग अब अपनी पुरानी ज्वेलरी बदल रहे हैं. इसको लेकर तनिष्क की पारदर्शी प्रक्रिया उन्हें इसके लिए बेहतर कीमत दिलाने में मदद कर रही है.

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महंगी हो रही है ज्वेलरी की शॉपिंग? पुराना सोना बदलकर नई खरीद हो सकता है बेहतर उपाय
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शादी की तैयारी शुरू होते ही, ज्वेलरी की शॉपिंग घर में हो रहे खर्च का एक बड़ा हिस्सा बन जाती है, लेकिन सोने की कीमतें ज़्यादा होने के कारण, शादी की योजना बना रहे परिवार खर्च किए गए हर रुपये से ज़्यादा फ़ायदा के तरीके भी ढूंढते हैं. हालांकि इसका एक तरीका है, अपने पास पहले से मौजूद सोना. पूरी तरह से नया ज्वेलरी कलेक्शन खरीदने के बजाय, परिवार पुरानी चूड़ियां, चेन, नेकलेस या दूसरी ऐसी चीज़ें एक्सचेंज कर सकते हैं जिन्हें अब पहना नहीं जा रहा है, और उनकी कीमत का इस्तेमाल नई ज्वेलरी खरीदने में कर सकते हैं. नतीजतन, शादी की ज्वेलरी के बजट को मैनेज करने के लिए गोल्ड एक्सचेंज को तेज़ी से एक व्यावहारिक तरीका माना जा रहा है.

यह बात तब और भी अहम हो जाती है जब ग्राहक सोने की कीमतों के ट्रेंड पर कड़ी नज़र रखते हैं. कीमतों में बार-बार बदलाव के कारण, कई खरीदार यह तय करने से पहले कि कब और कितना सोना खरीदना है, आज सोने की कीमत परख रहे हैं. जिन परिवारों को आगे चलकर काफ़ी ज्वेलरी खरीदनी है, उनके लिए नए पैसे की ज़रूरत में थोड़ा सा फ़र्क भी मायने रख सकता है.

इसलिए, पुरानी ज्वेलरी लॉकर में बेकार पड़ी चीज़ कहीं ज़्यादा काम की हो सकती है. पुराने सोने के एक्सचेंज के ज़रिए, उसकी कीमत का इस्तेमाल नई खरीद में किया जा सकता है, चाहे वह पुराने डिज़ाइन को अपग्रेड करना हो, कोई अलग पीस खरीदना हो या शादी के लिए ज्वेलरी कलेक्शन में कुछ और जोड़ना हो.

हालांकि भले ही यह आइडिया आसान है, फिर भी ग्राहकों के मन में इस प्रक्रिया को लेकर सवाल होते हैं. पुराने सोने की शुद्धता की जांच कैसे की जाती है? उसकी कीमत कैसे तय की जाती है? क्या कोई कटौती होती है? और क्या किसी दूसरे ज्वेलर से खरीदी गई ज्वेलरी भी एक्सचेंज की जा सकती है?

इन सवालों की वजह से, पुराना सोना कहां एक्सचेंज करना है, यह चुनते समय पारदर्शिता और भरोसा अहम हो जाते हैं. ऑर्गनाइज़्ड ज्वेलरी रिटेलर्स में बढ़ती दिलचस्पी ने एक्सचेंज के तरीके पर भी ज़्यादा ध्यान खींचा है.

इसके लिए एक स्थापित उदाहरण तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज है. कंपनी के आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ सालों में 36 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने तनिष्क के ज़रिए पुराना सोना एक्सचेंज किया है. कंपनी का यह भी कहना है कि अकेले पिछले साल उसके एक्सचेंज प्रोग्राम के ज़रिए 14,000 किलोग्राम से ज़्यादा सोना वापस सर्कुलेशन में आया.

तनिष्क स्टोर्स पर ग्राहक अपने सामने ही एक्सचेंज की प्रक्रिया देख सकते हैं. सोने का वज़न किया जाता है, कैरेटमीटर से उसकी शुद्धता जांची जाती है, और सोने व पत्थर का वज़न अलग-अलग मापा जाता है. कंपनी किसी भी ज्वैलर से खरीदा गया पुराना सोना भी स्वीकार करती है, भले ही उसका ओरिजिनल बिल न हो.

जो ग्राहक गोल्ड एक्सचेंज ऑफर के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए असल में मिलने वाली कीमत अक्सर ऑफर से ज़्यादा ज़रूरी होती है. तनिष्क का कहना है कि उसका एक्सचेंज रेट मौजूदा खरीद रेट के बराबर ही होता है, और इसमें कोई छिपी हुई कटौती नहीं होती.

इस महीने, तनिष्क 18KT या उससे ज़्यादा शुद्धता वाले पुराने सोने के एक्सचेंज पर फ्लैट 0% कटौती का ऑफर भी दे रहा है. शादी की खरीदारी करने वालों के लिए, यह ऑफर घर में मौजूद ज्वैलरी की कीमत का इस्तेमाल करके नई खरीदारी करना आसान बना सकता है.

एक्सचेंज का बढ़ता महत्व भारत में सोने की खपत से जुड़े एक बड़े सवाल से भी जुड़ा है. देश सोने के आयात पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, जबकि भारतीय परिवारों के पास पीढ़ियों से जमा किया हुआ बहुत सारा सोना मौजूद है. इस अंतर ने इस बात पर ध्यान खींचा है कि क्या पूरी तरह से नए सोने पर निर्भर रहने के बजाय भारतीय घरों में पहले से मौजूद सोने का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है.

हालांकि, ग्राहकों के लिए तुरंत मिलने वाला फ़ायदा ज़्यादा अहम है. सोने की बढ़ती कीमतों के कारण, शादी की ज्वैलरी परिवार के कुल बजट पर काफ़ी दबाव डाल सकती है. पुराना सोना एक्सचेंज करने से नए खर्च की ज़रूरत कम हो सकती है, और परिवार ऐसी ज्वैलरी खरीद सकते हैं जो नई लगे और मौके के हिसाब से सही हो.

जैसे-जैसे शादी की खरीदारी तेज़ी पकड़ रही है, गोल्ड एक्सचेंज सिर्फ़ एक बाद का विचार न रहकर खरीदारी के फ़ैसले का ही एक हिस्सा बन सकता है. गोल्ड एक्सचेंज ऑफर की तुलना करने वाले किसी व्यक्ति के लिए, सबसे अहम बात ऐसी प्रक्रिया चुनना हो सकती है जिसमें साफ़ तौर पर कीमत का पता चले, पारदर्शिता हो और जो सोना वे दे रहे हैं, उसकी कीमत को लेकर भरोसा हो.

डिस्क्लेमर: ऊपर दिया गया स्पॉन्सर्ड कंटेंट नॉन-एडिटोरियल है और इसे किसी थर्ड पार्टी से लिया गया है. NDTV ऊपर दिए गए किसी भी कंटेंट की गारंटी नहीं देता, उसकी पुष्टि नहीं करता और न ही ज़रूरी तौर पर उसका समर्थन करता है. साथ ही, इसके लिए किसी भी तरह से ज़िम्मेदार भी नहीं है.
 

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