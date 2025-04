कहीं गर्मी का प्रकोप, तो कहीं आंधी तूफान से तबाही! जानिए देशभर में कैसा रहेगा मौसम

भारत में अप्रैल के महीने में ही गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन अगले हफ्ते से मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है. देश के कई राज्यों में बारिश का दौर भी जारी है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है.

उत्तर प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना

उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार को मौसम काफी गर्म रहा. बुंदेलखंड में झांसी सबसे गर्म स्थान रहा जहां दिन का अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के मुताबिक, इसके बाद सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान बुलंदशहर में 42 डिग्री और आगरा में 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लखनऊ में यह 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा. इसने मौसम साफ रहने और कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है.

Warning maps for next four days (17.04.2025 to 20.04.2025)@moesgoi @ndmaindia @DDNational @airnewsalerts pic.twitter.com/lQTlSGpprp