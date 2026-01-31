Weather Alert: पहाड़ों पर बर्फबारी और दिल्ली-NCR में बारिश का अलर्ट, लौटेगी कंपकपाने वाली ठंड

- उत्तर भारत में एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली-एनसीआर में रविवार से मौसम बदलने वाला है
- हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है
- हिमाचल में 3 फरवरी तक बर्फबारी और बारिश जारी रहने की संभावना है, जबकि मैदानी इलाके शुष्क रहेंगे
उत्तर भारत में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ (western disturbance) का व्यापक असर अब मैदानी इलाकों में भी साफ दिखाई देने लगा है. मौसम विभाग के अनुसार, 1 फरवरी से एनसीआर के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली-एनसीआर के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जिससे सुबह और रात की ठंड फिर से बढ़ेगी. रविवार से हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश शुरू होगी. इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
दिल्ली-एनसीआर में बदलेगा मौसम
भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण रविवार से एनसीआर में ठंडी हवाएं चलेंगी. इसका सीधा असर दिल्ली-एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में महसूस किया जाएगा. न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आ सकती है. रविवार को एनसीआर में गरज के साथ बारिश की भी संभावना है.
तेज हवाएं चलेंगी, बारिश के आसार
मौसम विभाग ने बताया कि एनसीआर में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है. शाम और रात के समय तेज हवाओं, बिजली चमकने और हल्की से बहुत हल्की बारिश के आसार हैं. तापमान अधिकतम करीब 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. शनिवार को राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो सीजन के औसत से 1.7 कम है.
फरवरी 2026 के दौरान शीतलहर वाले दिनों का पूर्वानुमान
Outlook for the Cold Wave Days during February 2026
अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस लिंक पर जाएं : https://t.co/0Rf2tlyfiO
For more information, visit: https://t.co/i3F2ePzIHF#IndiaWeather #February2026 #RainfallForecast… pic.twitter.com/J86OHBc4DN
AQI अब भी रेड और ऑरेंज जोन में
राजधानी में मौसम में बदलाव के बीच आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण (एक्यूआई) में कुछ हद तक सुधार की संभावना है. लेकिन फिलहाल दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में एक्यूआई रेड और ऑरेंज जोन के बीच बना हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के विवेक विहार में सबसे ज्यादा 344 एक्यूआई दर्ज किया गया. वजीरपुर, आनंद विहार, आरके पुरम, रोहिणी आदि इलाकों में भी हवा की क्वालिटी ‘बहुत खराब' रही.
हिमाचल के लिए मौसम विभाग का अलर्ट
अगर आप पहाड़ों का रुख करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर गौर कर लीजिए. मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए ताजा चेतावनी जारी की है. रविवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही प्रदेश के सभी 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. विभाग के मुताबिक, राज्य के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और गरज के साथ 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है.
3 फरवरी तक बर्फबारी, बारिश की संभावना
मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के मध्यम और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का ये दौर 3 फरवरी तक जारी रह सकता है. हालांकि इसी दौरान राज्य के मैदानी और निचले पहाड़ी इलाकों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा. 4 फरवरी से पूरे प्रदेश में मौसम साफ होकर धूप खिलने की उम्मीद जताई गई है.
राजस्थान में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव
नए पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते राजस्थान के कई इलाकों में रविवार को बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने 1 फरवरी को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में बादल छाए रहने व बिजली गरजने के साथ कुछ हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है. इस दौरान कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है. राज्य में 2 फरवरी से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने का अनुमान जताया गया है.
हरियाणा-पंजाब में कोहरे का कहर
पंजाब में फरीदकोट शनिवार को सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. चंडीगढ़ में घने कोहरे से दिन की शुरुआत हुई. अमृतसर, पटियाला, लुधियाना के अलावा हरियाणा के अंबाला, करनाल और हिसार में भी कोहरा छाया रहा. मौसम विभाग के मुताबिक, पंजाब और हरियाणा में जनवरी के महीने में उम्मीद से ज्यादा बारिश हुई है. पंजाब में 34.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 69 प्रतिशत अधिक है. मौसम विभाग ने बताया कि जनवरी में हरियाणा में सामान्य (14.5 मिमी) से 35 प्रतिशत अधिक 19.6 मिमी बारिश हुई. दोनों की साझा राजधानी चंडीगढ़ में जनवरी में सामान्य से 69 प्रतिशत अधिक 63.6 मिमी बारिश हुई.
