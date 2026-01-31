Rain Alert: आज से 4 दिन झमाझम बारिश, दिल्ली NCR में फिर लौटेगी बारिश, हिमालय में उठा नया बवंडर भिगोएगा

Rain Alert Today: दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आज से 4 दिनों तक बारिश होने के आसार हैं. हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ की शक्ल में उठे नए बवंडर के कारण मौसम फिर करवट लेने वाला है. पिछले 10 दिनों में यह तीसरा मौका है, जब बारिश दिल्ली और आसपास के राज्यों में दस्तक देगी. दिल्ली में तो 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है. हिमालय क्षेत्र में सक्रिय एक और पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज से बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है. दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में इन चार दिनों में बारिश हो सकती है.
यूपी, उत्तराखंड से हरियाणा तक अलर्ट
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान में भी इस दौरान बारिश देखने को मिलेगी. मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में 31 जनवरी से आसमान में बादल छाए रहेंगे औऱ सुबह से दोपहर तक एक-दो बार बारिश आ सकती है. थोड़ा कोहरा भी सुबह के वक्त दिल्ली के इलाकों में रहेगा. बिजली चमकने, बादल गरजने के साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी इस दौरान चलेंगी.
दिल्ली में 3 दिन बारिश होगी
1 फरवरी को भी दिल्ली एनसीआर के आकाश में बादल छाए रहेंगे. सुबह के वक्त फिर से हल्की से मध्यम स्तर की बारिश देखने को मिलेगी. साथ ही गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चलेंगी. शाम के वक्त भी बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली गिरने की चेतावनी के साथ बारिश आ सकती है. सुबह के वक्त हल्का कोहरा भी परेशान कर सकता है. दिल्ली में 31 और 1 जनवरी के बीच येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. दिल्ली में 2 फरवरी को भी बादल छाए रहेंगे. बिजली चमकने, बादल गरजने के साथ बारिश आने का अनुमान है. सुबह के वक्त कोहरा भी दिल्ली में बढ़ेगी.
उत्तर प्रदेश और पंजाब में आज घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. यूपी में आगरा, बरेली, गाजियाबाद में हिंडन क्षेत्र और मध्य प्रदेश में ग्वालियर क्षेत्र में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है. पंजाब में अंबाला में रेड अलर्ट है, जबकि आदमपुर, बठिंडा, हलवारा और बिहार के गयाजी में भी कोहरे की वजह से कम दृश्यता की चेतावनी दी गई है.
दिल्ली में सर्दी थोड़ी कम होगी
दिल्ली समेत उत्तर भारत में भले ही बारिश आने का अलर्ट हो, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी का भी संकेत है. यानी सर्दी का अहसास थोड़ा कम होगा. दिल्ली में 1 फरवरी से 4 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री तक पहुंच जाएगा, जो अभी 6 से 8 डिग्री के आसपास है. जबकि अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री के आसपास स्थिर रहने का संकेत है.
