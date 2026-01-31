विज्ञापन
आज कोहरे और धूप का खेल, दिल्ली, नोएडा में मौसम 2 दिन में दिखाएगा असली पिक्चर

Delhi Weather News: दिल्ली, नोएडा-गाजियाबाद से लेकर पूरे उत्तर भारत के कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट था, सुबह के वक्त एनसीआर में कोहरा फिर मुसीबत बन गया है. मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया था.

आज कोहरे और धूप का खेल, दिल्ली, नोएडा में मौसम 2 दिन में दिखाएगा असली पिक्चर
नई दिल्ली:

दिल्ली एनसीआर में कोहरे और धूप का गजब खेल चल रहा है. कोहरे ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर को फिर से अपने आगोश में ले लिया है. लेकिन कई जगहों पर धूप भी खिली हुई दिखाई दी. हालांकि मौसम अभी फिर से अंगड़ाई लेने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले दो दिनों में दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने भी दिल्ली एनसीआर में बादल घिरे होने और बारिश के साथ दो दिनों के लिए कोहरा भी पड़ने की संभावना जताई थी. इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश के बीच कोहरा भी अगले कुछ दिनों तक परेशान करता रहेगा. यूपी, पंजाब, बिहार, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भी सुबह के वक्त कोहरा रहेगा.

यूपी के 65 जिलों में कोहरे का कहर

मौसम विभाग ने यूपी के करीब 25 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था. जबकि 40 से ज्यादा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था. मौसम विभाग ने अंदेशा जताया है कि घने कोहरा अभी कुछ दिनों तक सताता रहेगा. यूपी में नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, बरेली और मध्य प्रदेश में ग्वालियर क्षेत्र में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है.

पंजाब और हरियाणा में भी कोहरा

उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा में घने कोहरा सुबह के वक्त देखा गया. पंजाब में अंबाला समेत कुछ जिलों के लिए तो रेड अलर्ट जारी किया गया था. वहीं बठिंडा, आदमपुर जैसे जिलों में भी चेतावनी थी. बिहार में भी गया समेत कुछ जिलों में कोहरे से कम दृश्यता की चेतावनी दी गई है. आने वाले दिनों में भी कोहरा ऐसे ही छाया रहेगा. 

उत्तर भारत में 4 दिन बारिश 

उत्तर भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक बारिश होने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है. आज यूपी और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश आ सकती है. जबकि दिल्ली में 1 से 3 फरवरी तक बारिश देखने को मिल सकती है. बिजली चमकने, बादल गरजने के साथ तेज हवाओं का झोंका भी दिल्ली और वेस्ट यूपी में दिखेगा.

दिल्ली एनसीआर में मौसम अगले एक हफ्ते तक ऐसे ही रहने वाला है.

तापमान बढ़ेगा, फिर घटेगा

देश के कई राज्यों में न्यूतनम तापमान बढ़ने और फिर घटने के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 3 दिनों में धीरे-धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. उसके बाद अगले 3 दिनों में धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. मध्य भारत और महाराष्ट्र में अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. गुजरात में अगले 24 घंटों में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ सकता है. देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है.

