इस वीकेंड पहाड़ों पर जाने के लिए बैग पैक कर रहे हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें, वरना पछताएंगे

हिमाचल प्रदेश में हुई जोरदार बर्फबारी ने जनजीवन बुरी तरह अस्तव्यस्त कर रखा है. भारी बर्फबारी से 3 नेशनल हाईवे समेत करीब 655 सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं. इस बीच मौसम विभाग ने एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की भविष्यवाणी कर दी है.

इस वीकेंड पहाड़ों पर जाने के लिए बैग पैक कर रहे हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें, वरना पछताएंगे
  • हिमाचल प्रदेश हालिया भारी बर्फबारी से उबर नहीं पाया है. कम से कम 3 हाईवे और सैकड़ों सड़कें अब भी बंद हैं
  • मौसम विभाग के मुताबिक, 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच हिमाचल में फिर से बर्फबारी और बारिश शुरू हो सकती है
  • उत्तराखंड में मौसम थोड़ा नरम रहेगा. एनसीआर से पहाड़ की तरफ जाने वालों को रास्ते में घना कोहरा मिल सकता है
अगर आप भी वीकेंड पर पहाड़ों का रुख करने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. हिमाचल प्रदेश हाल ही में हुई भारी बर्फबारी से उबर नहीं पाया है. कम से कम तीन हाईवे और सैकड़ों सड़कें अभी भी बंद होने से संपर्क कटा हुआ है. इस बीच मौसम विभाग ने एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की भविष्यवाणी कर दी है. ऐसे में अगर आप बैग पैक कर रहे हैं तो मौसम विभाग की ताजा चेतावनी और रास्तों का हाल जानना जरूरी है.

बर्फबारी से 3 हाइवे और सैकड़ों सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश में हुई जोरदार बर्फबारी ने जनजीवन बुरी तरह अस्तव्यस्त कर रखा है. स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के गुरुवार के बुलेटिन के मुताबिक, भारी बर्फबारी की वजह से हिमाचल में 3 नेशनल हाईवे समेत कुल 655 सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं. लाहौल स्पीति में लेह-मनाली नेशनल हाईवे नंबर 3 और एनएच 505 (काजा-ग्रम्फू) खुल नहीं पाए हैं.

मनाली में बर्फ हटाने का काम जारी है. Photo Credit: PTI

कहां कितने रास्ते बंद

  • लाहौल स्पीति - 287 सड़कें 
  • शिमला - 135 सड़कें
  • कुल्लू - 81 सड़कें
  • मंडी - 77 सड़कें
  • चंबा - 40 सड़कें
  • किन्नौर - 27 सड़कें 

बर्फ हटाने में जुटे कर्मचारी, बिजली भी गुल

इतनी बड़ी संख्या में सड़कें बंद होने से स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है. बर्फ हटाने का काम जारी है. जेसीबी, स्नो ब्लोअर और अन्य मशीनों के साथ कर्मचारी दिन-रात जुटे हैं. इतना ही नहीं, बिजली सप्लाई भी बाधित है. करीब 669 ट्रांसफार्मर अभी तक ठप पड़े हैं. इसकी वजह से हजारों घरों में बिजली गुल है. इसके कारण पानी सप्लाई भी प्रभावित हुई है.

वीकेंड पर कैसा रहेगा हिमाचल का मौसम?

अगर आप इस वीकेंड हिमाचल जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बता दें कि 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच वहां फिर से भारी बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू होने वाला है. मौसम विभाग ने 1 फरवरी के लिए भारी स्नोफॉल और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. संडे को हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है.

शिमला में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है.

शिमला में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है. Photo Credit: IANS

2 फरवरी से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस

मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान है कि 2 फरवरी से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा. इसकी वजह से आने वाले दिनों में पहाड़ी और मैदानी इलाकों के मौसम में अच्छा खासा बदलाव देखने को मिल सकता है. कई जगहों पर अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा. 

उत्तराखंड में मौसम का हाल जान लें

उत्तराखंड की बात करें तो वहां का मौसम हिमाचल के मुकाबले थोड़ा नरम रहेगा. हालांकि 31 जनवरी और 1 फरवरी को वहां भी कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. 1 से 3 फरवरी के बीच उत्तराखंड में गरज-चमक के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अलर्ट है. ऐसे में ट्रैकिंग या ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से पहले स्थानीय मौसम की जानकारी जरूर लें.

भारी बर्फबारी के बाद भी पर्यटकों का जोश कम नहीं है.

भारी बर्फबारी के बाद भी पर्यटकों का जोश कम नहीं है. Photo Credit: PTI

घना कोहरा छाने की भी संभावना

मैदानी इलाकों से पहाड़ों की ओर जाने वाले यात्रियों को घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की आशंका है. 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बादल छाए रहने और बूंदाबादी की संभावना है. ऐसे में बैग पैक करते समय सावधानी बरतें और सुरक्षित सफर की योजना बनाएं.

