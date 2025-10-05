Weather Alert: दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, यूपी उत्तराखंड और हिमाचल में भी झमाझम बारिश का अनुमान

दशहरे के बाद मौसम करवट लेने वाला है. मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार रविवार को राजधानी दिल्ली-NCR में मौसम का मिजाज एकदम बदलने वाला है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि आज तेज बारिश व हवाओं के साथ आंधी की चेतावनी है. इस बारिश के साथ ही उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग की माने तो आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो सकती है. रुक-रुक कर वर्षा जारी रहेगी और कुछ जगहों पर गरज-चमक भी संभव है. बारिश की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे सुबह-शाम की ठंडक महसूस होगी. इससे पहले लगातार कई दिनों से दिल्ली में उमस और गर्मी बनी हुई थी.

यूपी में भी बारिश की संभावना

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी आज बारिश का अनुमान है. वाराणसी में ही 21 घंटे में 187 मिमी बारिश दर्ज हुई, जिसने 125 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. बलिया में रेलवे ट्रैक धंसने की वजह से ट्रेनें कुछ देर के लिए ठप रहीं. कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी.अलग-अलग जिलों में बारिश का असर अलग तरह से दिखाई देगा कहीं हल्की बूंदाबांदी, कहीं मध्यम वर्षा, तो कहीं तेज हवाएं.

IMD की तरफ से कहा गया है कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, सिद्धार्थनगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, संतकबीरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कासगंज, संभल, बदायूं में बारिश की संभावना जताई है.

उत्तराखंड, हिमाचल सहित अन्य क्षेत्रों में भी हो सकती है बारिश

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि दिल्ली-NCR के साथ-साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के हिस्सों में भी आज बारिश हो सकती है.हिमाचल और उत्तराखंड में वादियों के कारण बादलों के जमने की अधिक संभावना है. मानसून की अवशिष्ट गतिविधि एवं बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण ये मॉनसून सिस्टम आगे बढ़ रहा है.

बिहार में भी हो रही है झमाझम बारिश

बिहार में पिछले दिनों लगातार बारिश और गरज-चमक के कारण भयंकर तबाही हुई है. लगभग 19 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में मुज़फ्फरपुर, जहानाबाद, बेतिया, भोजपुर, वैशाली, नालंदा, गोपालगंज, मोतिहारी, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया के निवासी शामिल हैं. वज्रपात, मकान गिरने और पेड़ पलटने जैसी घटनाओं ने बुरा हाल किया. कई किसान फसलों को नुकसान, पशुओं को हानि आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं. मौसम विभाग की तरफ से लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है.

पश्चिम बंगाल : कहीं सूखा कहीं भारी बारिश की संभावना

पश्चिम बंगाल में मौसम की आंख मिचौली जारी है.मौसम विभाग के अनुसार, 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक प्रदेश के मौसम में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.पश्चिम बंगाल में शनिवार को भी आसमान मुख्य रूप से बादलों से घिरा रहा. बीच कुछ जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वाले दिनों में भी मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है.

अलीपुर मौसम विभाग के मौसम विज्ञानी सौरिष बंद्योपाध्याय ने बताया कि रविवार को आसमान कभी बादलों से घिरा रहेगा और कभी आंशिक रूप से साफ रहेगा. सुबह से शाम तक कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन लगातार या भारी बारिश नहीं होगी.

ओडिशा से झारखंड होते हुए बिहार की ओर बढ़ रहा निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर होकर स्पष्ट निम्न दबाव में बदल गया है और आज के भीतर और कमजोर हो जाएगा. मछुआरों को आज भी समुद्र में जाने से बचने की सलाह दी गई है.