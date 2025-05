पाकिस्तान से हर बार धोखा मिला... शांगरी-ला डायलॉग में बोले CDS अनिल चौहान

भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने अंतरराष्‍ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को आतंकवाद के मु्द्दे पर आईना दिखाया. सिंगापुर में 22वें शांगरी-ला डायलॉग में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारत को पाकिस्तान से हर बार धोखा मिला है. साथ ही उन्‍होंने कहा कि भारत नहीं बदला, बल्कि रणनीति भी बदली है. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्‍तान में पल रहे आतंकियों को ठिकाने लगाने के बाद भारत अब कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्‍तान की पोल खोल रहा है.

At the Shangri-La Dialogue in Singapore, Chief of Defence Staff (CDS) General Anil Chauhan said, "Now, on the India-Pakistan relationship, we are not operating without a strategy. When we gained independence, Pakistan was ahead of us on every metric, social, economic, GDP per… pic.twitter.com/4NhbsqHsHv