मशहूर इनवेस्टर नीरज त्यागी का 50 साल की उम्र में निधन, स्टार्टअप की दुनिया में कुछ ऐसा रहा सफर

Neeraj Tyagi Passes Away: नीरज त्यागी ने कई ऐसे स्टार्टअप्स को जगह देने का काम किया, जो आज काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं. अपने खुद के प्लेटफॉर्म लॉन्च करने से पहले, नीरज त्यागी वेंचर कैटेलिस्ट्स में मैनेजिंग पार्टनर थे.

मशहूर इनवेस्टर नीरज त्यागी का 50 साल की उम्र में निधन, स्टार्टअप की दुनिया में कुछ ऐसा रहा सफर
नीरज त्यागी के निधन से कारोबार जगत को झटका
  • नीरज त्यागी का निधन 16 अगस्त 2025 को कार्डियक अरेस्ट के कारण 50 वर्ष की उम्र में हुआ
  • उन्होंने वी फाउंडर सर्कल और अविन्या वेंचर्स की शुरुआत की और स्टार्टअप इनवेस्टमेंट में अहम भूमिका निभाई
  • नीरज त्यागी वेंचर कैटेलिस्ट्स में मैनेजिंग पार्टनर थे और 200 से अधिक कंपनियों के लिए फंड रेज किए
Neeraj Tyagi Passes Away: मशहूर इनवेस्टर और कई वेंचर्स के फाउंडर नीरज त्यागी का 50 साल की उम्र में निधन हो गया. 16 अगस्त 2025 को उनकी कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई. उनकी मौत की खबर बिजनेस की दुनिया से जुड़े तमाम लोगों के लिए एक सदमे की तरह थी. आइए जानते हैं कि नीरज त्यागी ने किन बड़े वेंचर्स में इनवेस्ट किया और उनका पूरा करियर कैसा रहा. 

स्टार्टअप की दुनिया के बड़े नाम

नीरज त्यागी स्टार्टअप्स की दुनिया में एक बड़ा नाम बन चुके थे. उन्होंने वी फाउंडर सर्कल (WFC) और अविन्या वेंचर्स की शुरुआत की थी. वो WFC के सीईओ और को-फाउंडर थे. खासतौर पर यंग जनरेशन को लेकर उन्होंने कई ऐसे स्टार्टअप शुरू किए, जो काफी पसंद किए गए. 

कौन थे नीरज त्यागी?

जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि नीरज त्यागी ने कई ऐसे स्टार्टअप्स को जगह देने का काम किया, जो आज काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं. अपने खुद के प्लेटफॉर्म लॉन्च करने से पहले, नीरज त्यागी वेंचर कैटेलिस्ट्स में मैनेजिंग पार्टनर थे. यहां उन्होंने 200 से ज्यादा कंपनियों के लिए फंड रेज करने का काम बखूबी किया. इससे पहले उन्होंने एक कंटेंट प्रोडक्शन बिजनेस भी चलाया, जिसने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेटवर्क18 और व्हर्लपूल जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया.  

नीरज त्यागी एक एक्टिव इनवेस्टर भी थे. उन्होंने करीब 60 से ज्यादा पर्सनल इनवेस्टमेंट किए थे. जिसमें ब्लूस्मार्ट, रूटर, ZYPP इलेक्ट्रिक, ओबेन इलेक्ट्रिक, अन्वेषण और क्लियरदेखो जैसी कंपनियां शामिल थीं. 

नीरज त्यागी की अचीवमेंट्स

वी फाउंडर सर्कल: ये एक एंजेल इनवेस्टर नेटवर्क है, जिसने पिछले तीन सालों में 100 से ज्यादा स्टार्टअप डील्स को आगे बढ़ाने का काम किया. 

Invstt: ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो स्टार्टअप इनवेस्टमेंट को काफी आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें 66 देशों और 900 शहरों में 27,000 से ज्यादा इनवेस्टर्स को ऑनबोर्ड किया गया है. 

अविन्या वेंचर्स: ये एक वेंचर कैपिटल फर्म है, जिसे शुरुआती चरण के निवेश के लिए बनाया गया है. ये आमतौर पर उन कंपनियों में निवेश करती है, जो अपने शुरुआती चरण में है. 

ग्लोबल कैपिटल पर भी फोकस

नीरज त्यागी सिर्फ इनवेस्ट ही नहीं करते थे, वो अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों को ग्लोबल कैपिटल के साथ जोड़ने पर भी ध्यान देते थे. जब भी किसी बड़े देश में कोई स्टार्टअप मीटिंग होती थी तो नीरज इसे लीड करने का काम करते थे. साथ ही जब भी कोई एकेडमिक इवेंट होता था तो इसमें वो बतौर पैनलिस्ट शामिल होते थे. नीरज त्यागी आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में भी बतौर मेंटर लेक्चर दे चुके हैं. 

