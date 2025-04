राज्य सभा में तीखी बहस और सुबह तक वोटिंग के बाद जब नेता निकले तो क्या बोले

वक्फ (संशोधन) बिल, 2025 लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया है. इसके साथ ही बिल को संसद की मंजूरी मिल गई है. ऊपरी सदन में गुरुवार को पेश होने के बाद 11 घंटे की मैराथन चर्चा के बाद शुक्रवार तड़के विधेयक पारित हुआ. इसके पक्ष में 128 और विरोध में 95 मत पड़े. लोकसभा पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी थी. बिल राज्य सभा में पास होने से पहले एनडीए और विपक्षी सांसदों में जमकर तीखी बहस हुई. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया है कि सरकार अल्पसंख्यकों को डराने के लिए यह बिल लाई है. वहीं विपक्ष इस बिल को असंवैधानिक और मुस्लिमों के खिलाफ बताता रहा. लेकिन आखिर में वोटिंग के जरिए बिल पास हो गया. बिल के पास होने के बाद जब नेता सदन से बाहर निकले तब किस नेता ने क्या कहा, यहां देखिए---

दिल्ली वक्फ संशोधन बिल राज्य सभा में पारित, राज्य सभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "...हमने विधेयक पर अपने विचार उनके (सरकार) सामने रखे. उन्होंने नकारात्मक रुख अपनाया है और वे इसे आगे बढ़ा रहे हैं." मणिपुर में कई लोग मारे गए, सैकड़ों लोगों के साथ रेप हुआ, घर जला दिए गए, स्कूल और कॉलेज बंद हैं. वहां कोई सुरक्षा नहीं है... समाधान खोजने की जरूरत है और सरकार समाधान देने में विफल रही है..."

