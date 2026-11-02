विशाखापत्तनम की HPCL रिफाइनरी में भीषण आग, धमाके जैसी आवाजों के बाद मचा हड़कंप

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित HPCL की विशाल रिफाइनरी में सोमवार को भीषण आग लग गई. आग लगने से पहले वहां धमाके जैसी तेज आवाजें सुनाई देने की जानकारी सामने आई है. घटना के बाद आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग लगने के बाद रिफाइनरी परिसर से घना धुआं उठता दिखाई दिया. धुएं का बड़ा गुबार दूर-दूर तक नजर आने लगा जिससे आसपास के कई इलाकों के लोगों की नजर इस घटना पर टिक गई. हालांकि प्रशासन ने लोगों से घबराने की जरूरत न होने की अपील की है.

सल्फर पिच टैंक में लगी आग

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग रिफाइनरी के सल्फर पिच टैंक में लगी. अधिकारियों का कहना है कि आग फिलहाल इसी हिस्से तक सीमित है और संयंत्र के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों तक नहीं फैली है. इससे किसी बड़े हादसे की आशंका को काफी हद तक टाला जा सका है.

दमकल टीमें आग बुझाने में जुटीं

घटना की सूचना मिलते ही HPCL की फायर ब्रिगेड टीमों के साथ अन्य दमकलकर्मी भी मौके पर पहुंच गए. कई दमकल वाहन आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश जारी है.

अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं

विशाखापत्तनम पुलिस आयुक्त ने बताया कि आग केवल टैंक तक सीमित है और फिलहाल किसी अन्य हिस्से के लिए खतरा नहीं है. अधिकारियों के अनुसार धुएं को भी फिलहाल खतरनाक नहीं माना जा रहा है. सबसे राहत की बात यह है कि अब तक किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है. प्रशासन और रिफाइनरी प्रबंधन पूरी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं ताकि आग पर जल्द से जल्द पूरी तरह काबू पाया जा सके.

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