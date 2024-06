VIDEO: राष्ट्रपति भवन में शपथ ले रहे थे मंत्री, पीछे से गुजरता दिखा 'जानवर', कोई कह रहा बिल्ली तो कोई तेंदुआ

राष्ट्रपति भवन में कल पीएम मोदी और 71 अन्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की. यूं तो सभी की नजरें शपथ लेने वाले मंत्रियों पर टिकी थी. मगर इस शपथ समारोह के दौरान कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. दरअसल दुर्गादास की शपथ के बाद राष्ट्रपति भवन में पीछे से कोई जानवर गुजरता दिख रहा है. वीडियो में नजर आ रहे इस जानवर को कोई बिल्ली बता रहा है तो कोई तेंदुआ.

An animal was seen strolling back in the Rashtrapati Bhavan after MP Durga Das finished the paperwork



~ Some say it was a LEOPARD while others call it some pet animal. Have a look 🐆 pic.twitter.com/owu3ZXacU3