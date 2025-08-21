पालघर में सड़कें बनीं दरिया... बाढ़ के पानी में फंस गया ऑटो, फिर ग्रामीणों ने धक्का देकर निकाला

महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू तालुका में मुख्य मार्ग पर बना एक पुल बाढ़ के पानी में डूब गया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया. इस दौरान एक ऑटो रिक्शा पुल के बीचों-बीच फंस गया. स्थानीय लोगों ने साहस और एकजुटता दिखाते हुए बाढ़ के पानी में उतरकर रिक्शा को बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

बारिश और बाढ़ के बीच कुछ लोग एक ऑटो रिक्शा को धक्का देते हुए नजर आए. इस दौरान कई लोग छाता लेकर खड़े थे और बारिश में भीगते हुए दूसरों की मदद करते दिखे.

ठाणे और पालघर में भारी बारिश

महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर में लगातार बारिश हुई, जिससे घरों में पानी घुस गया, दीवारें गिर गईं और दोनों जिलों के गांवों का सड़क संपर्क टूट गया. कल्याण के तहसीलदार और कार्यकारी मजिस्ट्रेट सचिन शेजल ने कहा कि भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गये और नदियां उफान पर हैं.

कल्याण तालुका में कटई, नंदीवली शिवानी नगर, वालधुनी और भोपर प्रभावित क्षेत्रों में शामिल हैं. उल्हास नदी पर बने पुल को आवागमन के लिए बंद कर दिया गया और दहागांव में यातायात अवरूद्ध हो गया, जहां चंद्रा नदी उफान पर है. वाल्कास में भी पुल जलमग्न हो गया.

नेतिवली में एक पेड़ गिरने के बाद कम से कम 120 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, अहिरे गांव से 70 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और अन्य इलाकों में भी लोगों को सरकारी स्कूलों और आश्रय स्थलों में पहुंचाया गया. पालघर के वाडा तालुका के गोराट गवारी पाड़ा में नदी किनारे 14 घर जलमग्न हो गए और पडघा के गणेश नगर में 15 घरों में पानी घुस गया.

वसई के चंद्रपाड़ा गांव, सरजा गांव, खांडीपाड़ा और चिंचोटी के ओडोला में भी बाढ़ का पानी घरों में घुस गया और निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. ठाणे शहर में, बारिश के दौरान मलबा गिरने के कारण एक घर क्षतिग्रस्त हो गया और आसपास के घरों में रहने वालों को निकाला गया.

