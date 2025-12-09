30 करोड़ की धोखाधड़ी केस में विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी गिरफ्तार, मुंबई से उदयपुर लाई पुलिस

बॉलीवुड फिल्म निर्माता निर्देशक विक्रम भट्‌ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को उदयपुर पुलिस 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में मुंबई से गिरफ्तार कर उदयपुर ले आई है. पुलिस टीम ट्रांजिट रिमांड पर उदयपुर लाई है. उन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा. पुलिस की यह कार्रवाई उस FIR के बाद हुई है जो इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया ने 17 नवंबर को दर्ज कराई थी.

डॉ. अजय मुर्डिया की शिकायत के मुताबिक उनकी मुलाकात एक इवेंट में दिनेश कटारिया से हुई थी. कटारिया ने दावा किया कि वह उनकी पत्नी की बायोपिक बनवाएगा और इसके लिए उन्हें वृंदावन स्टूडियो, मुंबई बुलाया गया. वहीं कटारिया ने भट्ट से उनकी मुलाकात कराई. कुछ समय बाद विक्रम और श्वेतांबरी ने मुर्डिया को कहा कि उनकी चार फिल्में 47 करोड़ में बन जाएंगी और रिलीज के बाद 100 से 200 करोड़ तक का मुनाफा होगा. इसके बाद इंदिरा एंटरटेनमेंट की ओर से 42 करोड़ 70 लाख 82 हजार 232 रुपए का भुगतान किया गया.

शिकायत में कहा गया है कि विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी ने केवल दो फिल्मों का निर्माण किया. तीसरी फिल्म ‘विश्व विराट' 25 प्रतिशत से अधिक आगे नहीं बढ़ी और चौथी फिल्म ‘महाराणा-रण' की शूटिंग तक शुरू नहीं हुई. शिकायत दर्ज होने के बाद उदयपुर पुलिस पिछले चार दिनों से मुंबई में में विक्रम भट्ट के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी. उनकी हर गतिविधि की सीक्रेट मॉनिटरिंग की गई. उदयपुर पुलिस ने विक्रम और उनकी पत्नी सहित फरार छह आरोपियों को पहले नोटिस भेजे थे. इसके बाद रविवार को जुहू स्थित गंगाभवन कॉम्प्लेक्स से दोनों को गिरफ्तार किया गया.

पुलिस टीम 3 दिसंबर को छह सदस्यों के साथ मुंबई पहुंची थी. मिशन को गोपनीय रखने के लिए मुंबई पुलिस से सिर्फ न्यूनतम सहयोग लिया गया. स्थानीय पुलिस को केवल इतना बताया गया कि उदयपुर पुलिस 420 के वांटेड आरोपी ‘विक्रम' की तलाश में मुंबई आई है. दो कॉन्स्टेबल टीम के साथ रहे और टीम ने लगातार विक्रम भट्ट के ठिकानों पर नजर बनाए रखी.

पुलिस जब गंगाभवन कॉम्प्लेक्स पहुंची तो विक्रम भट्ट के निजी सुरक्षा गार्डों ने जांच टीम को रोकने की कोशिश की. पुलिस ने केवल यह बताया कि उन्हें विक्रम भट्ट से पूछताछ करनी है. सुरक्षा गार्डों ने पहले कहा कि दोनों घर पर नहीं हैं, जिस पर बहस हुई. इस दौरान विक्रम और उनकी पत्नी घर के अंदर लगे CCTV कैमरे से सब देख रहे थे. अंत में पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी और टीम ने गार्डों को हटा दिया.

यह पुलिस की मुंबई में तीसरी कार्रवाई थी. इससे पहले 18 नवंबर को विक्रम के को-प्रोड्यूसर महबूब अंसारी और वेंडर संदीप विश्वनाथ त्रिभुवन को भी मुंबई से गिरफ्तार कर उदयपुर लाया गया था. दोनों फिलहाल जेल में हैं. अब तक विक्रम भट्ट, श्वेतांबरी भट्ट सहित चार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जबकि डील कराने वाला दिनेश कटारिया फरार है. पुलिस के अनुसार वह भी मुंबई में छिपा हुआ है.