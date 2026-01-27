विजय की फिल्म 'जना नायकन' को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट संबंधी आदेश किया रद्द

मद्रास हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने ‘Jana Nayagan' फिल्म से जुड़े सेंसर सर्टिफिकेशन विवाद में बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने सिंगल जज द्वारा CBFC (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) को फिल्म को प्रमाणित करने के निर्देश को रद्द कर दिया है. हालांकि, अदालत ने पूरा मामला वापस सिंगल जज को भेज दिया है. डिविजन बेंच ने कहा कि शिकायत में उठाए गए बिंदुओं को देखते हुए CBFC को पूरा अवसर दिए बिना सिंगल जज को मामले के मेरिट्स में नहीं जाना चाहिए था.

CBFC को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना जरूरी

इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि CBFC को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना जरूरी था. चेयरपर्सन के आदेश को चुनौती दिए बिना सिंगल जज मेरिट्स पर नहीं जा सकते थे. डिविजन बेंच ने निर्देश दिया कि मामला दोबारा सिंगल जज के पास भेजा जाए, सिंगल जज जल्द से जल्द मामले का निपटारा करें. सभी संबंधित पक्षों को उचित अवसर दिया जाए. कोर्ट ने फिल्म के प्रोडक्शन हाउस को भी निर्देश दिया.

मद्रास हाईकोर्ट ने और क्या-क्या कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने टीवीके प्रमुख विजय की फिल्म 'जना नायकन' को 'यूए' प्रमाणपत्र देने वाले एआदेश को चुनौती देने वाली सीबीएफसी की अपील को स्वीकार कर लिया है. पीठ ने टिप्पणी की कि आदेश में प्रतिवाद दाखिल करने के लिए समय दिया जाना चाहिए था. मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेज दिया गया है, साथ ही यह टिप्पणी भी की गई है कि निर्माता याचिका में अपनी प्रार्थना में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र हैं.