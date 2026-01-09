विजय की आखिरी फिल्म पर संकट के बादल, ‘जना नायकन’ के टिकट रिफंड करने पर मजबूर मेकर्स, लगा करोड़ों का झटका

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय की मच अवेटेड फिल्म ‘जना नायकन' इन दिनों सुर्खियों में है. लेकिन इस बार वजह खुशी की नहीं बल्कि रिलीज में आई बड़ी रुकावट की है. पोंगल वीकेंड पर 9 जनवरी को रिलीज होने जा रही इस फिल्म को आखिरी वक्त पर टालना पड़ा. न सिर्फ टालना पड़ा बल्कि विजय की इस आखिरी मूवी की रिलीज को अनिश्चितकाल के लिए टाल भी दिया गया है. ये खबर आने से पहले मूवी के सैकड़ों टिकट बिक चुके थे. जिन्हें अब रिफंड करने की तैयारी शुरू हो चुकी है.

सबसे बड़ा टिकट रिफंड

‘जना नायकन' की रिलीज टलने के बाद जो हुआ. वो भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा टिकट रिफंड माना जा रहा है. इंडस्ट्री ट्रैकर्स के मुताबिक अकेले BookMyShow को करीब 4.5 लाख से ज्यादा टिकट रिफंड करने पड़े. भारत में ही दर्शकों को लगभग 1 करोड़ रु की रकम वापस की गई है. जबकि ओवरसीज मार्केट में ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा बताया जा रहा है. रिलीज से सिर्फ 48 घंटे पहले अचानक आए इस फैसले से थिएटर मालिक. दर्शक और ट्रेड सभी हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर भी फैंस ने नाराजगी जाहिर की और सवाल उठाए कि इतनी बड़ी फिल्म को आखिरी समय पर क्यों रोका गया.

CBFC विवाद और कोर्ट की एंट्री

फिल्म को लेकर विवाद तब बढ़ा जब CBFC ने समय पर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया. इसके बाद मेकर्स और विजय ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने CBFC को फिल्म को U/A 16+ सर्टिफिकेट देने के निर्देश दिए. जिससे फैंस को थोड़ी राहत जरूर मिली. हालांकि, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया अब भी पूरी नहीं हुई है और रिपोर्ट्स के मुताबिक CBFC इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है. इस वजह से फिल्म अब कब रिलीज होगी कहा नहीं जा सकता है. ‘जना नायकन' को विजय की आखिरी फिल्म माना जा रहा है. क्योंकि इसके बाद वो पूरी तरह राजनीति में कदम रखने वाले हैं. यही वजह है कि उनके फैंस और पार्टी कार्यकर्ता इस देरी को राजनीतिक साजिश भी बता रहे हैं. फिल्म का डायरेक्शन एच. विनोथ ने किया है और इसमें पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और ममिता बैजू भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिलहाल मेकर्स ने नई रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है. जाहिरतौर पर दर्शकों की नजरें अब अगले बड़े अपडेट पर टिकी होंगी.