मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले 'जन नायकन'को BookMyShow पर 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने किया पसंद

एच. विनोद द्वारा निर्देशितऔर केवीएन प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित एक अपकमिंग तमिल फिल्म जन नायकन एक राजनीतिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में विजय, पूजा हेगड़े, बॉबी देओल और मामिता बैजू मुख्य भूमिकाओं में हैं. साथ ही गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज, नारायण और प्रियमणि भी हैं. यह विजय की राजनीति में प्रवेश करने से पहले उनकी आखिरी फिल्म मानी जा रही है और केवीएन प्रोडक्शंस की तमिल में पहली फिल्म है. फिल्म इन दिनों चर्चा में हैं. कानूनी अड़चनों में फंसने के बाद फिल्म जन नायकन दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा बटोर रही है. फिल्म ने BookMyShow पर दस लाख से ज्यादा 'इंटरेस्ट' रजिस्टर करके एक बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है, जबकि इसकी थिएट्रिकल रिलीज अभी भी अनिश्चित है.

फैंस को है रिलीज का इंतजार

जन नायकन के BookMyShow पेज पर देखने से पता चलता है कि दस लाख से जयादा यूज़र्स ने इसे पसंद किया है. जो बुकिंग शुरू होने पर फिल्म के लिए जबरदस्त उम्मीद का संकेत देता है. फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. तय तारीख से कुछ दिन पहले यह पता चला कि CBFC ने प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी थी और इसके बजाय इसे एक रिव्यूइंग कमेटी के पास भेज दिया था. तब से रिलीज पर अनिश्चितता बनी हुई है.

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर, KVN प्रोडक्शंस LLP द्वारा जन नायकन के लिए तुरंत सर्टिफिकेशन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दखल देने से इनकार कर दिया. यह मामला पहले ही 20 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई के लिए तय है.

प्रोड्यूसर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख तब किया, जब मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पहले के सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें CBFC को बिना किसी देरी के फिल्म को सर्टिफाई करने का निर्देश दिया गया था. अब सीमित कानूनी विकल्पों के साथ जन नायकन का भाग्य आने वाली हाई कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करता है. इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जन नायकन को विजय की राजनीति में पूरी तरह एंट्री से पहले उनकी आखिरी फिल्म बताया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी, तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) लॉन्च की है.