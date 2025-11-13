VIDEO: जमीन से 30 फुट ऊंचे झूले में अटकी रही सांसें, दो घंटे तक फंसे रहे आठ लोगों को सुरक्षित बचाया

ओडिशा के कटक में बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया. यहां पर बाली यात्रा के दौरान एक झूला खराब हो गया. इसके कारण करीब 30 फुट की ऊंचाई पर आठ लोग फंस गए. उन्‍हें करीब दो घंटे की कड़ी मशक्‍कत के बाद किसी तरह से सुरक्षित उतारा गया. पुलिस ने बताया कि यह घटना रात करीब 11 बजे हुई जब बाली यात्रा में शामिल आठ लोग झूले पर थे और झूला अचानक रुक गया. इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया.

पुलिस ने बताया कि एक महिला और दो बच्चों सहित सभी आठ लोगों को बाद में हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से बचा लिया गया. इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें इन लोगों को हाइड्रोलिक लिफ्ट से उतारा जा रहा है.

#WATCH | Odisha | The Fire Service team successfully rescued 8 people who were stranded on a swing that suddenly malfunctioned while in motion above the ground, during the Bali Jatra in Cuttack. pic.twitter.com/td3QexZSHn — ANI (@ANI) November 12, 2025

परिवार के लोग घबरा गए

झूला खराब होने और आठ लोगों के इतनी ऊंचाई पर फंसने के कारण उन लोगों के परिवार के सदस्‍य काफी डर गए. उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि जमीन से ऊपर झूले में दो घंटे से ज्‍यादा समय तक फंसे रहने के कारण वे बेहद घबरा गए थे. इस दौरान हजारों लोगों ने ओडिशा अग्निशमन सेवा के जवानों की बहादुरी देखी.

बचाव अधिकारी टीके बाबू ने कहा, "बचाव अभियान चलाते समय हमें झूले का वजन संतुलित करना पड़ा... हमने 8 लोगों को बचाया... उन सभी को बचाने में हमें एक घंटे से अधिक समय लगा..."

सभी लोगों को बचाया गया: डीसीपी

कटक के डीसीपी खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानदेव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बचाव अभियान की निगरानी कर रहे थे. डीसीपी ने कहा, "झूले में फंसे सभी लोगों को बचा लिया गया है."

झूले से निकाले गए लोगों को बाद में चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया.