VIDEO: जमीन से 30 फुट ऊंचे झूले में अटकी रही सांसें, दो घंटे तक फंसे रहे आठ लोगों को सुरक्षित बचाया

कटक में एक झूला खराब होने से आठ लोग करीब दो घंटे तक 30 फुट की ऊंचाई पर फंसे रहे. हालांकि बाद में सभी लोगों को को सुरक्षित उतार लिया गया.

  • ओडिशा के कटक में बाली यात्रा के दौरान झूला खराब होने से आठ लोग लगभग तीस फुट ऊंचाई पर फंस गए.
  • यह घटना रात करीब 11 बजे हुई, जब झूला अचानक रुक गया और इसके कारण मौके पर हड़कंप मच गया.
  • महिला और दो बच्चों सहित सभी फंसे हुए लोगों को हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से दो घंटे में सुरक्षित बचाया गया.
कटक:

ओडिशा के कटक में बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया. यहां पर बाली यात्रा के दौरान एक झूला खराब हो गया. इसके कारण करीब 30 फुट की ऊंचाई पर आठ लोग फंस गए. उन्‍हें करीब दो घंटे की कड़ी मशक्‍कत के बाद किसी तरह से सुरक्षित उतारा गया. पुलिस ने बताया कि यह घटना रात करीब 11 बजे हुई जब बाली यात्रा में शामिल आठ लोग झूले पर थे और झूला अचानक रुक गया. इसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया.

पुलिस ने बताया कि एक महिला और दो बच्चों सहित सभी आठ लोगों को बाद में हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से बचा लिया गया. इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें इन लोगों को हाइड्रोलिक लिफ्ट से उतारा जा रहा है. 

परिवार के लोग घबरा गए

झूला खराब होने और आठ लोगों के इतनी ऊंचाई पर फंसने के कारण उन लोगों के परिवार के सदस्‍य काफी डर गए. उनके परिवार के सदस्यों ने बताया कि जमीन से ऊपर झूले में दो घंटे से ज्‍यादा समय तक फंसे रहने के कारण वे बेहद घबरा गए थे. इस दौरान हजारों लोगों ने ओडिशा अग्निशमन सेवा के जवानों की बहादुरी देखी.

बचाव अधिकारी टीके बाबू ने कहा, "बचाव अभियान चलाते समय हमें झूले का वजन संतुलित करना पड़ा... हमने 8 लोगों को बचाया... उन सभी को बचाने में हमें एक घंटे से अधिक समय लगा..."

सभी लोगों को बचाया गया: डीसीपी 

कटक के डीसीपी खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानदेव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बचाव अभियान की निगरानी कर रहे थे. डीसीपी ने कहा, "झूले में फंसे सभी लोगों को बचा लिया गया है."

झूले से निकाले गए लोगों को बाद में चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया.

Odisha, Cuttack Bali Jatra, People Trapped On Swing
