ओडिशा में लव जिहाद का बड़ा खुलासा, हिंदू लड़की से निकाह पर 10 लाख का इनाम? मुस्लिम पत्नी ने खोली पति की पोल

घटना को लेकर केंद्रापड़ा जिले में स्थानीय स्तर पर आक्रोश देखा जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले में पुलिस में शिकायत करने वाली मुसलमान महिला द्वारा जो खुलासे किए गए हैं वह चिंताजनक हैं. पुलिस प्रशासन को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए.

ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में लव जिहाद से जुड़ा मामला सामने आया है. आरोप है कि एक विवाहित मुसलमान युवक खुद को अविवाहित बताकर एक के बाद एक हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाता रहा और उनसे विवाह करता रहा. अभी तक उसने दो हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया है. खुलासे में पता चला कि मुसलमान संगठन बाकायदा एक हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसा कर विवाह करने पर दस लाख रुपये की सहायता भी प्रदान कर रहे हैं. यह आरोप एक मुसलमान महिला ने अपने पति पर लगाया है और केंद्रापड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. 

मुस्लिम महिला ने पति के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत 

महिला ने अपने पति सईजुद्दीन खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. शिकायतकर्ता ने एसपी को दिए आवेदन में बताया कि साल 2020 में उनका विवाह हुआ था. दंपती का एक बच्चा भी है. उनके अनुसार, बच्चे के जन्म के लगभग दो वर्ष बाद सईजुद्दीन उन्हें छोड़कर चला गया.

हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर विवाह का आरोप 

महिला ने आरोप लगाया कि इसके बाद उनके पति ने अपने आप को एक हिंदू युवती को पर प्रेम जाल में फंसाकर उससे विवाह कर लिया. करीब एक साल बाद उसने एक मुस्लिम महिला से निकाह किया. इसके बाद, लगभग एक माह पूर्व उसने एक अन्य हिंदू युवती को भी प्रेम जाल में फंसाकर विवाह कर लिया. शिकायत में यह भी कहा गया है कि सईजुद्दीन हर बार खुद को अविवाहित बताकर युवतियों को धोखे में रखता रहा.

शिकायत के अनुसार महिला ने आरोप लगाया कि मुसलमान संगठनों ने हिन्दू समुदाय की युवतियों से विवाह करने पर प्रति विवाह 10 लाख रुपये की राशि दिए जाने की बात कही गई है. उनका कहना है कि उनके पति ने इस तरह दो हिंदू युवतियों से विवाह कर कुल 20 लाख रुपये प्राप्त किए हैं. साथ ही यह भी आरोप लगाया कि सईजुद्दीन विवाहित होने के बावजूद खुद को अविवाहित बताकर निर्दोष हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाता, उनसे शारीरिक संबंध बनाता और बाद में उनके साथ निकाह करता रहा. उनका यह भी कहना है कि धनराशि प्राप्त करने के बाद वह संबंधित युवतियों को छोड़ देता है.

इस मामले में नया पहलू तब सामने आया, जब नागपुरा क्षेत्र की जिस युवती को आरोपी लेकर हैदराबाद चला गया है, उसके पिता ने भी केंद्रापड़ा के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर विवाह करने और उसे साथ ले जाने का आरोप लगाया है. केंद्रापड़ा के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ कटारिया ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि तथ्यों की पड़ताल के बाद कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस को मामला हल्के में नहीं लेना चाहिए

उधर, इस घटना को लेकर केंद्रापड़ा जिले में स्थानीय स्तर पर आक्रोश देखा जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले में पुलिस में शिकायत करने वाली मुसलमान महिला द्वारा जो खुलासे किए गए हैं वह चिंताजनक हैं. पुलिस प्रशासन को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. केंद्रापड़ा जिले में लव जिहाद के मामले लगातार आ रहे हैं. अनेक मुसलमान युवक अपने आप को हिंदू बता कर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा रहे हैं और उनसे निकाह कर रहे हैं. मुसलमान संगठनों द्वारा सुनियोजित तरीके से पैसे देकर यह कराया जा रहा है. इसलिए इसके पीछे कौन सी मुसलमान संगठन है, उसकी जांच की जानी चाहिए. साथ ही ओडिशा सरकार को भी चाहिए कि उत्तर प्रदेश और असम के तर्ज पर लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून लाना चाहिए.

