उपराष्‍ट्रपति चुनाव (Vice President Election) के लिए एनडीए और INDI गठबंधन तैयारियों में जुटे हुए हैं. 9 सितंबर को होने वाले उपराष्‍ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन और बी. सुदर्शन रेड्डी आमने-सामने नजर आएंगे. उपराष्‍ट्रपति चुनाव से पहले आज सांसदों को वोट डालने की प्रक्रिया (Mock Poll) समझाई जाएगी. संसद भवन के संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में दोपहर को मॉक पोल कराई जाएगी, ताकि वोटिंग के समय सांसदों को कोई परेशानी न हो. इधर, अलग-अलग पार्टियां भी अपनी-अपनी रणनीति बना रही हैं. दिल्ली में शिवसेना सांसदों की एक अहम बैठक आज होगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सांसदों के लिए सोमवार शाम को डिनर का आयोजन किया था, लेकिन देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इसे रद कर दिया गया है.

उपराष्‍ट्रपति के लिए ये हैं उम्‍मीदवार

उपराष्‍ट्रपति पद के लिए होने जा रहे चुनाव में एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्‍मीदवार बनाया है, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल हैं. दूसरी ओर विपक्ष ने बी. सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं. बी. सुदर्शन रेड्डी ने ही काले धन की जांच के लिए SIT बनवाने का आदेश दिया था. राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी इस चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर हैं. मतदान संसद भवन के कमरा नंबर एफ-101, वसुंधा में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. वोटिंग खत्‍म होने के एक घंटे बाद यानि शाम 6 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी और रिजल्‍ट घोषित कर दिया जाएगा. 9 सितंबर को शाम 6 तक देश को नए उपराष्‍ट्रपति मिल जाएंगे.

कौन-कौन डालेगा वोट?

उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में संसद के दोनों सदनों राज्‍यसभा और लोकसभा के सदस्य वोट डालते हैं. राज्यसभा के नामित सदस्य भी मतदान के पात्र होते हैं. उपराष्ट्रपति चुनाव को विपक्ष ने वैचारिक लड़ाई बताया है, जबकि संख्याबल सत्तारूढ़ राजग के पक्ष में है. 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में पांच सीट रिक्त हैं), राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य (वर्तमान में एक सीट रिक्त है) शामिल हैं. निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य (वर्तमान में 781) हैं.

इस साल जुलाई में तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद चुनाव हो रहा है.